Africa de Sud l-a declarat „persona non grata” pe însărcinatul cu afaceri al Israelului

Ministerul de Externe sud-african l-a declarat persona non grata pe însărcinatul cu afaceri al Israelului, cel mai înalt diplomat israelian aflat la post la Pretoria, ordonându-i să părăsească ţara în termen de 72 de ore, potrivit AFP.

Conform sursei citate, ministerul „a informat guvernul statului Israel despre decizia sa a-l declara pe dl. Ariel Seidman, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Israelului, persona non grata”.

Decizia „urmează unei serii de încălcări inacceptabile ale normelor şi uzanţelor diplomatice, ce constituie o atingere directă la adresa suveranităţii Africii de Sud”, a relatat AFP.

Relaţiile dintre cele două guverne sunt foarte tensionate de când Pretoria a depus plângere, la sfârşitul lui 2023, împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie, acuzându-l de „genocide” în Gaza, a informat sursa menţionată.