Agerpres: Andrei Baciu propune înfiinţarea unei Comisii pentru Inteligenţă Artificială în Parlament

Vicepreşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, Andrei Baciu, s-a întâlnit săptămâna trecută, la sediul Naţiunilor Unite, cu secretarul general adjunct al ONU, Amandeep Singh Gill, cei doi discutând despre noua realitate generată de inteligenţa artificială, conform Agerpres.

„Inteligenţa artificială nu mai e un experiment din laboratoarele Silicon Valley şi nici doar un chatbot folosit pentru răspunsuri rapide la emailuri. Este infrastructura invizibilă care începe să modeleze fiecare sistem major al societăţii”, a declarat miercuri Baciu pentru Agerpres.

El a subliniat, potrivit Agerpres, că AI rescrie deja câteva dintre cele mai importante mecanisme ale lumii:

- piaţa muncii - algoritmii decid cine intră într-un proces de recrutare şi transformă profund profesii întregi;

- corporaţiile - modelele de business se schimbă mai repede decât se pot adapta board-urile;

- guvernele - care trebuie să reglementeze tehnologii pe care abia încep să le înţeleagă;

- pieţele financiare - unde AI evaluează riscul, stabileşte credite şi mută capital mai repede decât orice om;

- democraţiile - pentru că inteligenţa artificială influenţează deja modul în care ne informăm, gândim şi, uneori, votăm.

În opinia deputatului, AI nu schimbă doar tehnologia, ci şi arhitectura puterii în societate, subliniază publicaţia sursă.

„Dacă până acum generaţiile erau definite de decada în care ne-am născut, apariţia AI ne forţează să facem un zoom out. Toţi cei care trăim astăzi facem parte din prima generaţie de tranziţie: cea care trece de la o eră pre-AI la o eră post-AI. Această tranziţie vine cu o responsabilitate enormă”, a susţinut Andrei Baciu, potrivit Agerpres.

El consideră să este responsabilitatea tuturor liderilor - formali sau informali, din mediul public sau privat - să ghideze transformarea astfel încât AI să fie folosită etic, responsabil şi în beneficiul oamenilor, mai notează aceeaşi sursă.

„Guvernanţa inteligenţei artificiale devine o prioritate globală. Cei care scriu astăzi regulile AI definesc, de fapt, arhitectura puterii de mâine. Naţiunile Unite au lansat Global Dialogue on AI Governance, mandatat prin Rezoluţia Adunării Generale A/RES/79/325. În plus, un panel de 40 de experţi independenţi, selectaţi din peste 2.600 de candidaţi din întreaga lume, lucrează la primul raport global privind AI, care va fi publicat în lunile următoare. Este una dintre cele mai importante conversaţii ale momentului despre viitorul tehnologiei”, a mai declarat Baciu pentru Agerpres.

El a menţionat că a propus înfiinţarea unei Comisii pentru Inteligenţă Artificială în Parlamentul României, demers pe care îl consideră necesar pentru a construi un cadru legislativ şi strategic adaptat noii realităţi tehnologice, conform Agerpres.

„Este momentul ca şi România să facă lucruri concrete în acest sens. Astfel, iniţiez dezbateri în Parlamentul României pe temele esenţiale pentru societatea noastră, astfel încât să ţină pasul cu progresul tehnologic şi cu felul în care evoluează guvernanţa globală în AI. Cred că România trebuie să fie parte activă a acestor transformări, nu doar spectator. Prin dialog, expertiză şi colaborare putem construi politici publice ca să ţină pasul cu schimbările accelerate ale lumii în care trăim. Pentru că regulile AI nu vor defini doar tehnologia. Vor defini viitorul societăţilor noastre”, a conchis deputatul, potrivit Agerpres.