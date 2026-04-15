Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Agerpres: Andrei Baciu propune înfiinţarea unei Comisii pentru Inteligenţă Artificială în Parlament

A.G.
Politică / 15 aprilie, 13:04

Sursa foto: Facebook / Andrei Baciu

Vicepreşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, Andrei Baciu, s-a întâlnit săptămâna trecută, la sediul Naţiunilor Unite, cu secretarul general adjunct al ONU, Amandeep Singh Gill, cei doi discutând despre noua realitate generată de inteligenţa artificială, conform Agerpres.

„Inteligenţa artificială nu mai e un experiment din laboratoarele Silicon Valley şi nici doar un chatbot folosit pentru răspunsuri rapide la emailuri. Este infrastructura invizibilă care începe să modeleze fiecare sistem major al societăţii”, a declarat miercuri Baciu pentru Agerpres.

El a subliniat, potrivit Agerpres, că AI rescrie deja câteva dintre cele mai importante mecanisme ale lumii:

- piaţa muncii - algoritmii decid cine intră într-un proces de recrutare şi transformă profund profesii întregi;

- corporaţiile - modelele de business se schimbă mai repede decât se pot adapta board-urile;

- guvernele - care trebuie să reglementeze tehnologii pe care abia încep să le înţeleagă;

- pieţele financiare - unde AI evaluează riscul, stabileşte credite şi mută capital mai repede decât orice om;

- democraţiile - pentru că inteligenţa artificială influenţează deja modul în care ne informăm, gândim şi, uneori, votăm.

În opinia deputatului, AI nu schimbă doar tehnologia, ci şi arhitectura puterii în societate, subliniază publicaţia sursă.

„Dacă până acum generaţiile erau definite de decada în care ne-am născut, apariţia AI ne forţează să facem un zoom out. Toţi cei care trăim astăzi facem parte din prima generaţie de tranziţie: cea care trece de la o eră pre-AI la o eră post-AI. Această tranziţie vine cu o responsabilitate enormă”, a susţinut Andrei Baciu, potrivit Agerpres.

El consideră să este responsabilitatea tuturor liderilor - formali sau informali, din mediul public sau privat - să ghideze transformarea astfel încât AI să fie folosită etic, responsabil şi în beneficiul oamenilor, mai notează aceeaşi sursă.

„Guvernanţa inteligenţei artificiale devine o prioritate globală. Cei care scriu astăzi regulile AI definesc, de fapt, arhitectura puterii de mâine. Naţiunile Unite au lansat Global Dialogue on AI Governance, mandatat prin Rezoluţia Adunării Generale A/RES/79/325. În plus, un panel de 40 de experţi independenţi, selectaţi din peste 2.600 de candidaţi din întreaga lume, lucrează la primul raport global privind AI, care va fi publicat în lunile următoare. Este una dintre cele mai importante conversaţii ale momentului despre viitorul tehnologiei”, a mai declarat Baciu pentru Agerpres.

El a menţionat că a propus înfiinţarea unei Comisii pentru Inteligenţă Artificială în Parlamentul României, demers pe care îl consideră necesar pentru a construi un cadru legislativ şi strategic adaptat noii realităţi tehnologice, conform Agerpres.

„Este momentul ca şi România să facă lucruri concrete în acest sens. Astfel, iniţiez dezbateri în Parlamentul României pe temele esenţiale pentru societatea noastră, astfel încât să ţină pasul cu progresul tehnologic şi cu felul în care evoluează guvernanţa globală în AI. Cred că România trebuie să fie parte activă a acestor transformări, nu doar spectator. Prin dialog, expertiză şi colaborare putem construi politici publice ca să ţină pasul cu schimbările accelerate ale lumii în care trăim. Pentru că regulile AI nu vor defini doar tehnologia. Vor defini viitorul societăţilor noastre”, a conchis deputatul, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 aprilie
Ediţia din 15.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb