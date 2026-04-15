Agerpres: Proiect USR pentru facturare la cursul BNR, fără adaosuri suplimentare

A.G.
Politică / 15 aprilie, 12:52

Sursa foto: Facebook / Cezar Dragoescu

Deputatul USR Cezar Drăgoescu a propus un proiect de lege prin care toate facturile emise de operatorii economici pentru bunuri şi servicii cu preţuri exprimate în euro sau în alte valute să fie calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii facturii, informează Agerpres.

Iniţiatorul susţine că această măsură ar elimina costurile suplimentare pe care românii le plătesc în prezent atunci când achiziţionează maşini, locuinţe sau pachete turistice în străinătate, conform aceleiaşi surse.

Proiectul modifică şi completează Ordonanţa privind protecţia consumatorilor (OG 21/1992), introducând obligaţia ca, în cazul contractelor pentru bunuri şi servicii cu preţ exprimat în euro sau în altă monedă străină, operatorii economici să emită facturi în lei, calculate la cursul BNR din ziua precedentă emiterii facturii, precizează Agerpres.

Totodată, operatorilor economici le va fi interzis să aplice marje, adaosuri, comisioane sau alte costuri suplimentare peste cursul oficial, conform Agerpres.

„Astăzi am depus un nou proiect de lege împreună cu colegii mei de la USR. Este un proiect care vine ca şi o completare la un proiect pe care l-am depus de câteva săptămâni, iar cetăţenii au fost foarte încântaţi de ideea pe care am propus-o şi de aceea am zis să o extindem. Acum câteva săptămâni am depus un proiect de lege prin care toate facturile emise de operatorii de telefonie mobilă, care au preţurile afişate în euro - după cum ştiţi că abonamentele sunt în euro, iar facturile sunt exprimate în lei - această conversie să se facă la cursul BNR. Pentru că, de regulă, în practică, cum se întâmplă, este că operatorul de telefonie mobilă, pentru că la el ne referim cu proiectul anterior, foloseşte cursul BNR plus o marjă de 2% - 3% - 4% în funcţie de operator”, a declarat Drăgoescu la Parlament, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, proiectul de lege depus miercuri extinde această prevedere către toţi operatorii economici.

„Şi aici mă refer, pentru că nu ştiu, probabil că din practică ştiţi, sunt multe firme de leasing care au un curs propriu, care este BNR plus 3, 4, 5, 7, 8% chiar, sunt dealeri auto care folosesc un curs de schimb atunci când facturează către clientul final mult mai mare decât cursul oficial BNR. Şi, de aceea, am venit cu acest proiect de lege care spune: Dacă vrei să afişezi preţul în euro, foarte bine, este dreptul fiecărui agent economic să facă acest lucru, însă ulterior când vei factura către clientul final, către consumator, eşti obligat să faci lucrul acesta la cursul BNR. Asta va însemna şi o economie de bani în buzunarele românilor, pentru că facturile, din punctul meu de vedere, vor fi mai mici, şi reprezintă o transparenţă şi o intrare în normalitate şi o oprire a haiduciei care se întâmplă pe acest segment în momentul de faţă. Deşi poate unii o să zică faptul că impactul este destul de mic, să ştiţi că vorbim de nişte zeci de milioane de euro, zeci sau chiar sute de milioane de euro care sunt luate din buzunarele românilor în acest fel şi duse în buzunarul companiilor", a declarat deputatul, potrivit aceleiaşi surse.

Deputatul mai precizează că proiectul obligă operatorii economici să informeze clar consumatorii, la semnarea contractului, despre modul de calcul al facturilor, conform Agerpres. Contractele aflate deja în derulare vor trebui actualizate în termen de 90 de zile, iar dacă operatorul nu face acest lucru voluntar, actualizarea se va aplica automat, notează aceeaşi publicaţie.

Drăgoescu a adăugat că ANPC va fi instituţia responsabilă cu sancţionarea operatorilor care nu respectă legea, potrivit Agerpres.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

