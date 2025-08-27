Agroland accesează o finanţare de 15 milioane euro de la BEI pentru extinderea platformei avicole de la Mihăileşti

Agroland Business System (AG), grup antreprenorial listat pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, intenţionează să contracteze, prin Raiffeisen Bank, o facilitate de credit la termen de 15 milioane de euro, prin programul Recovery and Resilience Plan al Băncii Europene de Investiţii, cu o garanţie de portofoliu care va acoperi 80% din sumă, potrivit unui comunicat al companiei.

Finanţarea va fi direcţionată către o investiţie strategică în valoare totală de 20 milioane euro, ce vizează construcţia şi echiparea a 12 hale avicole pe platforma de la Mihăileşti, cu o capacitate de 600.000 de găini ouătoare. Diferenţa de 5 milioane euro va fi acoperită din fonduri proprii.

„Această investiţie strategică va marca un moment cheie în execuţia planului nostru de creştere pe termen lung şi în consolidarea poziţiei de lider a Grupului Agroland pe piaţa agroalimentară din România. Obţinerea finanţării prin programul BEI este un semnal de încredere din partea instituţiilor europene pentru direcţia pe care ne-am ales-o”, a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO Agroland Group.

Conform planului, capacitatea de producţie va fi triplată, urmând ca până la finalul anului 2027 compania să atingă un nivel de 1 milion de găini ouătoare. Agroland îşi propune să consolideze astfel poziţia de cel mai mare producător de ouă cage-free, free-range şi bio din sudul României.

Consiliul de Administraţie a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru 29 septembrie, pe ordinea de zi figurând aprobarea contractării creditului şi constituirea garanţiilor aferente - ipoteci imobiliare şi mobiliare asupra terenurilor, construcţiilor viitoare, echipamentelor şi conturilor deschise la Raiffeisen Bank.

La începutul lunii august, Agroland a anunţat achiziţia unui teren în valoare de 785.000 euro în vecinătatea platformei de la Mihăileşti, destinat construcţiei noilor hale.