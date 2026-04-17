Alera estimează o creştere de 70% a cifrei de afaceri în anul 2026

Property Concept devine Alera, în urma unui proces de rebranding care marchează o nouă etapă de dezvoltare şi estimează pentru 2026 o creştere de circa 70%, cu o cifră de afaceri de aproximativ 50 de milioane de lei, faţă de 30 de milioane de lei înregistrate în 2025.

Compania îşi propune pentru 2026 o creştere accelerată, estimând o cifră de afaceri de aproximativ 50 de milioane de lei, într-un context de temperare a pieţei, în care sunt căutate tot mai mult proprietăţile complet mobilate, pregătite pentru utilizare imediată - fie pentru locuire, fie pentru generarea de venituri din închiriere cu un randament de până la 7% pe an.

Un avantaj major îl au cumpărătorii din provincie sau din diaspora, care în cel mult două zile pot avea apartamentul dorit fără a mai pierde timp sau bani cu realizarea mobilei pe comandă şi amenajarea proprietăţii.

Procesul de rebranding a inclus dezvoltarea unei noi identităţi vizuale, repoziţionarea strategică a companiei şi lansarea noului website, aleraproperties.ro, ca parte a unui demers mai amplu de aliniere la direcţia de creştere şi la cerinţele actuale ale pieţei. Investiţia, de aproximativ 50.000 de euro, a vizat atât zona de brand şi comunicare, lansarea unui nou sediu, cât şi modernizarea infrastructurii digitale.

„Evoluţia din Property Concept în Alera a venit natural, odată cu maturizarea businessului şi direcţia de creştere asumată. Este o nouă etapă în care ne consolidăm prezenţa în piaţă, în jurul unui model integrat de investiţii imobiliare - de la vânzare şi design interior, până la administrarea completă a proprietăţilor pentru maximizarea veniturilor.

Accelerăm digitalizarea prin implementarea unui nou sistem CRM şi integrarea operaţiunilor într-o structură scalabilă, iar lansarea noului sediu şi a noii identităţi de brand susţin creşterea eficienţei şi a experienţei oferite clienţilor. Cu 400 de proprietăţi vândute, 400 de proiecte de amenajare, 200 de proprietăţi în administrare şi peste 300 de investitori în portofoliu, ne concentrăm în continuare pe consolidarea parteneriatelor strategice şi pe extinderea modelului de business”, declară Bogdan Faita, fondator & CEO Alera.

În contextul rebrandingului şi al noilor oportunităţi oferite de piaţa imobiliară, Alera îşi propune pentru 2026 atingerea unei cifre de afaceri de circa 10 milioane de euro (50 de milioane de lei - TVA inclus). În 2025, businessul a generat o cifră de afaceri de 30 de milioane de lei evoluţia confirmând direcţia de dezvoltare a companiei.

Creşterea de 67% a afacerii faţă de anul trecut e susţinută de un model de business structurat pe trei direcţii principale: vânzarea de proprietăţi „la cheie” (aproximativ 80% din business), managementul de proprietate (aproximativ 10%) şi serviciile de design interior (aproximativ 10%).

Piaţa imobiliară în 2026: temperată, dar cu oportunităţi pentru cumpărătorii pregătiţi

O tendinţă tot mai pronunţată în ultimele 4 luni, dar apărută încă de anul trecut, este că românii caută proprietăţi complet mobilate care să deservească două scopuri: uz personal sau închiriere. Alera estimează astfel că acest segment va reprezenta principalul motor de creştere a pieţei şi a businessului în 2026.

Clienţii preferă acest tip de apartamente şi colaborarea cu Alera pentru că simplifică semnificativ procesul de achiziţie şi utilizare a unei proprietăţi. Apartamentele sunt livrate complet amenajate şi funcţionale, ceea ce elimină timpul, costurile suplimentare şi riscurile asociate coordonării lucrărilor. În plus, procesul este clar şi bine organizat, cu termene respectate şi costuri predictibile, iar proprietatea poate fi folosită imediat, fie pentru locuire, fie pentru închiriere.

Tendinţă principală: apartamentele complet mobilate devin tot mai atractive

În 2026, piaţa imobiliară e definită de un trend nou: achiziţia de apartamente complet mobilate şi amenajate modern, pentru a fi locuite imediat, potrivit datelor Alera.

Apartamentele complet mobilate şi utilate, cu design profesionist, câştigă teren în faţa celor „la gri” sau neamenajate, deoarece elimină complet incertitudinile legate de costuri, timp şi execuţie.

Românii devin tot mai atenţi la raportul preţ-valoare şi la utilitatea reală a spaţiului. Interesul este în creştere pentru apartamente noi, complet mobilate şi echipate, în special cu 2 sau 3 camere, cu o suprafaţă utilă între 50 şi 70 mp, aflate în zone cu acces rapid la mijloace de transport în comun, cu preţuri de la 120.000 de euro.

În paralel, zonele în dezvoltare câştigă teren în faţa celor premium, fiind preferate pentru preţurile mai accesibile şi potenţialul de creştere pe termen mediu.

Printre proiectele şi ansamblurile rezidenţiale care atrag interesul cumpărătorilor se numără Central Address Residence, situat în Str. Năsăud, sector 5, Studio Plus Residence din Drumul Binelui - Berceni, Militari Residence din zona Militari, Exigent Plaza Residence din zona Politehnica, precum şi Ivory Residence din Pipera, toate reflectând tendinţa actuală de orientare către locaţii accesibile, bine conectate şi cu potenţial de dezvoltare.

„Piaţa devine mai matură, iar clienţii sunt tot mai atenţi la modul în care aleg o proprietate, fie pentru locuire, fie pentru investiţie. Profilul cumpărătorului este variat: de la persoane între 30 şi 50 de ani, antreprenori sau manageri, care urmăresc investiţii cu randament, până la clienţi finali care îşi doresc o locuinţă eficientă, fără etape suplimentare de amenajare.

Sunt preferate apartamentele noi, cu două camere sau garsonierele, dar şi cele cu 3 camere, complet mobilate şi utilate, cu design profesionist, gata pentru mutare sau valorificare imediată prin închiriere. Totul este transparent: clientul ştie exact când este gata proprietatea şi nu are costuri surpriză ulterior. De aceea, avem în portofoliu proprietăţi din zone cu potenţial de dezvoltare, cu o apreciere a valorii de 15-20% şi randamente din închiriere de până la 7% pe an, în funcţie de tipul proprietăţii şi modul de administrare.

Modelul nostru de proprietăţi la cheie funcţionează pentru ambele categorii - atât pentru uz personal, cât şi pentru investiţie, oferind predictibilitate şi eficienţă în ambele scenarii”, punctează Bogdan Faita, fondator & CEO Alera.

Apartamentele, ca investiţie: ce tip de proprietăţi sunt căutate pentru închiriere

Alera estimează o creştere pronunţată şi pe segmentul de investiţii, susţinută de tendinţele actuale din piaţă.

Tot mai mulţi români caută soluţii de venit pasiv, fără implicare operaţională, în care administrarea lunară completă - de la închiriere şi gestionarea relaţiei cu chiriaşii sau turiştii, până la mentenanţă, curăţenie şi optimizarea ocupării - este preluată integral de un partener specializat.

Sunt căutate apartamentele în zone de interes precum Unirii - Parcul Carol (Central Address Residence) sau Plaza - Bd. Timişoara (Exigent Plaza Residence).

Pentru investitori, rămân atractive în special garsonierele şi apartamentele de 2 camere datorită lichidităţii şi randamentului, dar sunt căutate şi cele cu 3 camere. Sunt preferate proprietăţile complet mobilate şi cu un design interior modern, cu o suprafaţă utilă de 50-60 mp, care au preţuri de la 95.000 de euro.

În acelaşi timp, Bucureştiul îşi consolidează poziţia ca destinaţie urbană, susţinută de turismul de business şi city break-uri, ceea ce menţine cererea pentru apartamente în regim hotelier la un nivel ridicat.