Alexandru Băluţă a semnat un contract cu clubul Los Angeles FC

Atacantul român Alexandru Băluţă a semnat, din postura de jucător liber, un contract valabil până la finalul sezonului 2025 cu clubul Los Angeles FC, a anunţat, marţi, pe site-ul său oficial, gruparea din liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), la care va fi coleg cu celebrii Hugo Lloris şi Heung-min Son.

Clubul are opţiune pentru prelungirea înţelegerii şi pentru sezonul 2026, Băluţă fiind în prezent în aşteptarea certificatului internaţional de transfer şi a vizei pentru Statele Unite, potrivit sursei menţionate.

''Alex aduce o experienţă bogată în ligile europene de top şi în competiţiile internaţionale'', a declarat copreşedintele lui LAFC, managerul general John Thorrington.

''Am simţit că e important să adăugăm încă o opţiune ofensivă unui lot deja puternic, pentru a ne creşte şansele la trofee în acest an. Calităţile ofensive şi versatilitatea lui Alex vor fi atuuri valoroase pentru echipa noastră şi a fost încurajator să vedem că este încântat ca şi noi de această oportunitate'', a mai spus oficialul californian.

Băluţă, 31 ani, şi-a început cariera profesionistă în 2011, la Chindia Târgovişte, după care s-a transferat la FC Viitorul Constanţa, la care a debutat în prima ligă. În 2014 a ajung la Universitatea Craiova, la care a evoluat patru ani, disputând peste 140 de goluri în toate competiţiile, contribuind la câştigarea Cupei României în 2018. În iune 2018, Băluţă s-a transferat la Slavia Praga, iar ulterior, după ce a fost împrumutat la Slovan Liberec, a evoluat la formaţia maghiară Puskas Akademia FC (2020-2023), de unde a revenit în România, la FCSB, club cu care şi-a reziliat contractul luna aceasta. Palmaresul său mai cuprinde un titlu şi o cupă în Cehia, două titluri şi Supercupa României cu FCSB.

Născut la Craiova, Băluţă are 8 selecţii în naţionala României.