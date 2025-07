Alexandru Nazare: Evoluţiile bursiere confirmă încrederea investitorilor în măsurile de restabilire a echilibrelor macroeconomice ale României

Reacţia pozitivă, din ultima perioadă, a acţiunilor listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) reprezintă o confirmare că investitorii au încredere în măsurile luate de guvern pentru restabilirea echilibrelor macroeconomice ale României, a afirmat ieri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, cu ocazia evenimentului ce a marcat listarea ultimei emisiuni de titluri de stat Fidelis, la bursă.

Alexandru Nazare a spus: ”Am senzaţia că încă nu se conştientizează, la nivel public, cumpăna majoră şi pericolul pe care România le-a depăşit în ultima perioadă. A fost un timp foarte comprimat, mai puţin de două săptămâni, în care am reuşit să construim un pachet de măsuri care să fie considerat credibil, să negociem atât la nivel tehnic cât şi la cel mai înalt nivel cu Comisia Europeană, astfel încât să ajungem la ECOFIN (n.r. Economic and Financial Affairs Council) pe 8 iulie şi să avem o validare. A fost doar un prim pas, după care am avut reacţia pieţelor, iar cel mai bun barometru posibil a fost interesul care s-a ridicat la aproape 15 miliarde de euro în momentul în care am emis (n.r. titluri de stat), în prima zi după ECOFIN. Să ştiţi că n-a fost o întâmplare faptul că emisiunea a avut loc în prima zi după ECOFIN. A fost un pariu riscant care a dat rezultate. Am fost convinşi că acest pachet va fi considerat credibil, motiv pentru care am ales să emitem în acea zi”.

Ministrul Finanţelor a adăugat: ”Dobânzile sunt în continuare foarte mari, comparativ cu cele din regiune, cu cele ale ţărilor cu care suntem în competiţie. Dar faptul că am avut o diminuare pe toate maturităţile pe care am ieşit, în comparaţie cu alte emisiuni, ne arată că suntem în direcţia bună. De asemenea, evoluţiile de pe bursă comparativ cu cele din luna decembrie - astăzi, după adoptarea pachetului, vedem o reacţie pozitivă a bursei care merge cumva în media regiunii - reprezintă o confirmare în plus că investitorii au încredere în astfel de măsuri de a restabili echilibrele macroeconomice ale României. Din punctul meu de vedere sunt măsuri inevitabile şi orice guvern responsabil ar fi trebuit să se comporte la fel. Aceste măsuri transmit un semnal de încredere pentru că, dincolo de deficitele gemene, cel mai important lucru cu care trebuie să ne luptăm este un deficit de încredere, care a crescut în timp şi care nu va putea fi diminuat imediat, dar îl putem diminua prin fapte concrete. Asta înseamnă că, atunci când spunem că facem ceva, să şi facem; atunci când ne propunem să atingem o ţintă sau un jalon, chiar să-l atingem; şi atunci, încet-încet, vom reuşi să trecem peste acest deficit de încredere”.

Legat de titlurile de stat Fidelis, Alexandru Nazare a subliniat că îşi doreşte investiţii mai mari din partea diasporei, ceea ce va ajuta considerabil şi la dezvoltarea bursei.

”Evoluţiile ofertelor Fidelis sunt, din punctul meu de vedere, foarte bune. Avem mai multe subscrieri decât anul trecut, ceea ce este un semnal bun. Expunerea pe populaţie creşte, ceea ce de asemenea este bine, acesta fiind un obiectiv al Ministerului de Finanţe. Randamentele titlurilor sunt atractive, câştigurile de capital şi din dobânzi nu sunt impozitate, există posibilitatea lichidizării investiţiei înainte de scadenţă, subscrierea este uşoară, titlurile oferă diversificare - toate aceste lucruri contează. Pe viitor, aş vrea să încurajăm şi diaspora românească să investească mai mult, deoarece, în momentul de faţă, nivelul investiţiilor este foarte redus. Să creăm instrumente prin care să creştem interesul diasporei de a folosi astfel de titluri, pentru că există un potenţial foarte mare ca diaspora să participe (n.r. la finanţarea cheltuielilor statului prin achiziţia de titluri de stat). Pentru a reuşi să promovăm aceste instrumente în rândul diasporei, este nevoie de un efort conjugat. Bineînţeles, acest demers va sprijini considerabil şi dezvoltarea bursei”, a spus Alexandru Nazare.

Ministerul Finantelor a atras 1,65 miliarde de lei (681,3 milioane lei şi respectiv 192 milioane euro) prin cea de-a şasea ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie Fidelis derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti (BVB).