Alexandru Nazare promite transparenţă totală la ANAF

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat astăzi o serie de schimbări la ANAF, printre care lansarea platformei online elicitatii.anaf.ro. Aceasta permite publicarea tuturor bunurilor sechestrate şi oferă acces liber persoanelor interesate să participe la licitaţii, transmite Digi24.

„Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital - elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis ministrul într-un mesaj video, citat de sursa precizată.

Oficialul a subliniat că este pentru prima dată când aceste bunuri sunt disponibile într-un sistem digital transparent. „Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, a afirmat acesta, citat de aceeaşi sursă.

Potrivit lui Nazare, procesul este complet digitalizat, de la instituirea sechestrului până la listarea bunurilor pe platformă. „Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai declarat ministrul, menţionează Digi24.

Anterior, ANAF anunţase că platforma eLicitatiiANAF a atras 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare, potrivit aceleiaşi surse.