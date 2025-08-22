Allianz-Ţiriac: Daune de peste 15 milioane lei la asigurările de călătorie în primele şase luni din 2025

Allianz-Ţiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România şi filiala locală a celui mai puternic brand de asigurări din lume, a preluat costuri de 15,7 milioane de lei pentru daunele petrecute în vacanţe sau deplasări în afara ţării şi rezervele de daună aferente asigurărilor de călătorie în primele şase luni din 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Valoarea este cu 56% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, confirmând creşterea riscurilor şi nevoia românilor pentru o plasă de siguranţă în faţa urgenţelor medicale şi evenimentelor neprevăzute care pot apărea în timpul călătoriilor în străinătate. În total, românii au încheiat poliţe de călătorie de la Allianz-Ţiriac în valoare de 34,5 milioane de lei în primele şase luni ale acestui an, în creştere cu 47%. Cele mai multe au acoperit deplasări în Europa, unde datele statistice arată că au loc cele mai multe vacanţe şi vizite la prieteni şi familie.

Cea mai mare despăgubire plătită de Allianz-Ţiriac în 2025 a fost de aproximativ 150.000 de lei pentru o intervenţie chirurgicală de urgenţă a unui client aflat în vacanţă în Turcia. Despăgubirea în acest caz a fost de peste 2.100 de ori mai mare decât prima plătită de asigurat. În anul anterior, cea mai mare despăgubire a fost pentru un client care a suferit un accident de bicicletă în Austria, cu multiple traume la nivelul bazinului şi membrelor superioare. Numai costurile cu spitalizarea şi intervenţiile chirurgicale necesare s-au ridicat în acest caz la aproximativ 125.000 de lei, completate de cheltuieli pentru transportul cu elicopterul.

Cu o asigurare de călătorie, clienţii beneficiază de protecţie şi sprijin financiar în situaţii precum accidente, urgenţe medicale inclusiv stomatologice, transport medical de urgenţă, dar şi alte cheltuieli din timpul călătoriei cauzate de situaţii precum pierderea sau întârzierea bagajelor, pierderea documentelor, întreruperea şi/sau anularea călătoriei sau prejudicii cauzate altor persoane. Spre exemplu, prin clauza storno ataşată la aproximativ 1% dintre poliţele emise, clienţii au beneficiat de acoperirea pierderilor financiare în cazul anulării sau întreruperii călătoriei din motive asigurate, recuperând astfel banii plătiţi în avans pentru transport, cazare sau servicii turistice, cu despăgubiri totale de aproape 200.000 de lei în ultimul an.

„O asigurare de călătorie înseamnă protecţie completă pentru vacanţe şi deplasări fără griji în afara ţării, venind în completarea cardului european de asigurări sociale de sănătate care oferă acoperire limitată în sistemele publice. Riscurile cele mai frecvente nu sunt neapărat extraordinare, însă pot deveni foarte costisitoare, ajungând chiar şi la zeci de mii de euro. Multe familii nu au acces la astfel de sume, mai ales într-un timp scurt şi departe de casă, iar cu o asigurare achiziţionată simplu şi rapid online, inclusiv pentru călătorii pe tot parcursul anului, nici nu este nevoie să se preocupe de bani, ci doar de rezolvarea situaţiei. Asigurările de călătorie Allianz-Ţiriac oferă acoperiri adaptate atât românilor care pleacă în afara ţării pentru vacanţe sau în interes de serviciu, cât şi românilor din diaspora care vor să-şi protejeze familia din România atunci când vine în vizită”, explică Aurel Badea, Deputy CEO la Allianz-Ţiriac Asigurări.

Conform comunicatului, poliţa My Travel poate fi cumpărată 100% online pentru o singură călătorie sau pentru un an întreg, cu opţiunea pentru călătorii multiple care acoperă toate deplasările în străinătate în decurs de 12 luni, cu protecţie asigurată de fiecare dată. De asemenea, produsele de asigurare de călătorie Allianz-Ţiriac sunt disponibile prin reţeaua de agenţi şi brokeri parteneri. Costul asigurării este accesibil, mai ales prin comparaţie cu cheltuielile neprevăzute pe care le salvează, reprezentând mai puţin decât valoarea unei singure consultaţii medicale într-un spital privat din străinătate.

De exemplu, pentru o singură călătorie de 7 zile, asigurarea My Travel costă câteva zeci de lei de persoană, în funcţie de pachetul de asigurare ales dintre cele trei opţiuni disponibile, cu niveluri progresive de protecţie. Pentru persoanele care călătoresc de mai multe ori pe an, alegerea unei poliţe anuale poate reprezenta o opţiune mai avantajoasă din punct de vedere financiar, costul acesteia fiind mai redus decât suma totală a mai multor poliţe individuale încheiate separat.