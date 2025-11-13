Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ALRO a raportat un profit net de 1,4 milioane lei în primele nouă luni din 2025

A.B.
Piaţa de Capital / 13 noiembrie, 18:16

Alro a înregistrat un profit net de 1,4 milioane de lei în primele nouă luni ale acestui an, faţă de 4,5 milioane de lei în acelaşi interval din 2024, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Cifra de afaceri a crescut cu 17% în intervalul ianuarie-septembrie 2025, până la 2,98 miliarde de lei, faţă de acelaşi interval al anului trecut, fiind „susţinută de o strategie de vânzări puternică, profitând de preţuri mai mari la aluminiu şi de o cerere îmbunătăţită”, conform sursei citate.

„În primele nouă luni ale anului 2025, Grupul a înregistrat o creştere solidă a vânzărilor, atât din punct de vedere al valorii, cât şi din punct de vedere al volumului, cu accent pe plăci şi pe sârmă, cu impact pozitiv direct asupra cifrei de afaceri pentru această perioadă. Mai mult, strategia de investiţii, împreună cu un program puternic de vânzări şi de marketing, a dus la vânzări mai mari pentru plăci pentru industria aeronautică şi de apărare, punând o bază solidă pentru creşterea viitoare în acest sector. În consecinţă, vânzările segmentului de aluminiu prelucrat au crescut cu 15% în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024”, se arată în raport.

Segmentul aluminiului primar a avut o creştere a vânzărilor de 19% în perioada analizată.

„Cu toate acestea, impactul preţurilor mai mari ale materiilor prime şi utilităţilor, cuplat cu ratele ridicate ale dobânzilor, a condus la rezultate nete mai mici, respectiv un profit net de 1,8 milioane lei, în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu profitul ajustat de 4,5 milioane RON în T1-T3 2024, după deducerea sumei de 122 de milioane lei din vânzarea certificatelor de CO2 (fonduri utilizate pentru susţinerea procesului de producţie pentru anul precedent)”, se mai precizează în document.

Grupul a continuat să implementeze proiecte strategice de investiţii pentru diversificarea portofoliului, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei şi reducerea amprentei ecologice. Printre acestea se numără punerea în funcţiune a unui nou cuptor electric pentru îmbătrânirea plăcilor din aliaj de aluminiu, investiţie de 11,6 milioane lei.

De asemenea, Grupul a finalizat investiţia într-un scaner de conductivitate pe două feţe pentru plăci de aluminiu, în valoare de 4,4 milioane lei, care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei operaţionale şi la extinderea producţiei pentru industria aeronautică şi la creşterea ponderii producţiei cu valoare adăugată ridicată.

Din Grupul Alro fac parte Alro SA, Alum SA, Vimetco Extrusion SRL, Conef SA, Vimetco Trading, Stocare Energie Slatina SA, CCGT-Power Işalniţa şi Stocare Energie Tulcea (SET Tulcea SA). Alro este subsidiară a Vimetco PLC (Cipru), acţionar cu 54,19%, urmat de Pavăl Holding (23,21%), Fondul Proprietatea (10,21%) şi alţi acţionari (12,39%).

