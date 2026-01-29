Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ambasadorul Republicii Moldova: "Las o temelie solidă pentru noi proiecte, la final de mandat"

O.S.
Politică / 29 ianuarie, 19:27

Sursa foto: FAcebook/Victor Chirilă

Sursa foto: FAcebook/Victor Chirilă

Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a anunţat că îşi încheie joi mandatul în România, afirmând că lasă în urmă „o temelie solidă, construită pe valori naţionale şi o identitate comună”, menită să rămână „de nezdruncinat”.Diplomatul va prelua funcţia de ambasador al Republicii Moldova la Kiev, conform Agerpres.

Ambasadorul a subliniat că relaţiile dintre Republica Moldova şi România se află la cel mai înalt nivel din istoria lor, ultimii patru ani reprezentând cea mai dinamică perioadă de dezvoltare bilaterală. El a arătat că cele două state sunt mai aproape ca oricând de integrarea în Uniunea Europeană şi că, în acest interval, Chişinăul şi Bucureştiul au trecut de la discuţii la acţiuni concrete, prin proiecte de interconectare energetică, infrastructură de transport, pieţe de capital şi cooperare economică şi culturală. În acest context, România a devenit garantul securităţii energetice a Republicii Moldova şi unul dintre partenerii săi strategici pentru dezvoltarea economică, a scris Victor Chirilă pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a apreciat că acest nivel al relaţiilor bilaterale, în contextul celor patru ani de război din Ucraina, se datorează în mare măsură României, care a fost alături de Republica Moldova şi a sprijinit-o în gestionarea multiplelor crize succesive, de la criza refugiaţilor şi cea energetică, până la dificultăţile de pe pieţele de desfacere, războiul hibrid şi atacurile cibernetice, a relatat Agerpres.

Chirilă a adăugat că România a fost constant alături de ambasadă şi a sprijinit organizarea referendumului constituţional, precum şi a alegerilor prezidenţiale şi parlamentare din Republica Moldova, mulţumind tuturor celor care l-au susţinut în acest demers, conform Agerpres.

Victor Chirilă a declarat că, de mâine, începe o nouă etapă în viaţa sa, pe care speră să fie cel puţin la fel de reuşită, iar despărţirea de Bucureşti o face „cu inima împăcată”. El a arătat că lasă colegilor săi o temelie solidă pentru noi proiecte menite să aducă prosperitate şi să apropie cele două state în Uniunea Europeană, subliniind totodată rolul esenţial al ambasadei în menţinerea acestei baze, construită pe valori naţionale şi o identitate comună, „de nezdruncinat”, subliniază Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.01.2026, 19:45)

    au, va vrem uniti cu romania ca pe un ardei iute infipt in cur!

    ce zic politicienii nu e tot aia cu ce vrea pulimea. la un referendum picati la greu. 

    doar hotii si lichelele va vor. 

    ramaneti cu putin si cu tiraspoil ca va e mai bine. 

    avem milogi si la sud, si la nord si la est si la vest, nu mai putem de atatia milogi care vor de toate din ro, unii tinut secuiesc si gaze, altii arme si bani, si tot asa vor de toate.

    iar jigodiile si borfasii nostri de politicieni le dau pe toate degeaba. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

