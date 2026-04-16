Amenzi de aproape 2 milioane de lei şi nereguli grave descoperite de Garda de Mediu Buzău

Activitatea de control desfăşurată de Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău în primele trei luni ale anului 2026, scoate la iveală un tablou îngrijorător privind respectarea legislaţiei de mediu la nivel local. În perioada 1 ianuarie - 31 martie, comisarii de mediu au aplicat sancţiuni în valoare totală de 1,83 milioane de lei, în urma unor controale care au evidenţiat abateri grave şi repetate.

Potrivit datelor oficiale, cei 10 comisari ai instituţiei au efectuat 245 de inspecţii, dintre care 108 au fost planificate, iar 137 neplanificate. Acestea din urmă au vizat în principal sesizări şi petiţii, autosesizări, verificări dispuse de Comisariatul General, dar şi controale privind modul de implementare a măsurilor impuse anterior sau acţiuni comune cu alte instituţii.

Lista neregulilor constatate este una extinsă şi relevă deficienţe sistemice în gestionarea deşeurilor şi în respectarea normelor de protecţie a mediului. Printre cele mai frecvente abateri se numără gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, abandonarea acestora în zone nepermise, lipsa colectării selective, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind reducerea emisiilor poluante.

De asemenea, comisarii au identificat încălcări ale legislaţiei privind sistemul de garanţie-returnare pentru ambalaje, depozitarea ilegală a anvelopelor uzate, lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor şi absenţa documentelor obligatorii pentru transportul acestora. Probleme au fost constatate şi în cazul operatorilor care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, fără respectarea normelor de mediu.

Un aspect deosebit de grav îl reprezintă faptul că mai mulţi operatori economici nu au dus la îndeplinire măsurile dispuse în urma controalelor anterioare, ceea ce indică o lipsă de conformare persistentă.

Ca urmare a acestor deficienţe, Garda de Mediu Buzău a dispus suspendarea activităţii pentru şase operatori economici din domenii precum agricultura, confecţiile metalice şi dezmembrările auto, aceştia pierzând temporar dreptul de funcţionare din cauza încălcării legislaţiei de mediu.

Totodată, instituţia a înaintat o plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, vizând o faptă de îngropare ilegală de deşeuri, infracţiune sancţionată de legislaţia în vigoare.

Datele prezentate confirmă intensificarea activităţii de control, dar şi amploarea problemelor de mediu existente la nivel judeţean. Valoarea ridicată a amenzilor şi măsurile drastice aplicate indică o abordare mai fermă a autorităţilor în faţa unor practici care continuă să afecteze mediul şi sănătatea publică.