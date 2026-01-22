Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Analiză Allianz Trade: „Europa Centrală şi de Est intră într-o redresare economică inegală pe fondul presiunilor inflaţioniste”

S.E.
Miscellanea / 22 ianuarie, 15:14

Mihai Chipirliu/Sursa foto: Allianz Trade

Mihai Chipirliu/Sursa foto: Allianz Trade

Anul 2026 debutează într-un climat geopolitic comparabil, ca nivel de incertitudine, cu cele mai tensionate momente ale ultimului deceniu, de la criza financiară globală şi pandemia Covid-19 până la izbucnirea războiului din Ucraina, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Deşi pieţele financiare par, pentru moment, să ignore escaladarea tensiunilor geopolitice, fundamentele economice indică o perioadă de creştere mai lentă, cu riscuri concentrate în jurul inflaţiei, politicilor fiscale şi stabilităţii geopolitice, a relatat comunicatul. Potrivit Allianz Research, Europa Centrală şi de Est va înregistra o accelerare uşoară a creşterii economice în 2026, cu perspective mai favorabile în 2027. Redresarea este susţinută în principal de revenirea cererii interne, de creşterea veniturilor reale şi de o stabilizare a condiţiilor macroeconomice, dar diferenţele dintre economii se adâncesc, iar România este una dintre cele mai vulnerabile ţări din regiune, conform sursei menţionate.

Polonia şi Cehia continuă să se poziţioneze peste media regională, beneficiind de investiţii publice şi private mai consistente, de o absorbţie mai eficientă a fondurilor europene şi de un cadru macroeconomic mult mai echilibrat, potrivit analizei. În contrast, economii precum România şi Ungaria înregistrează o redresare mai lentă, afectată de inflaţie ridicată, dezechilibre macroeconomice persistente şi un climat investiţional fragil, a informat sursa citată.

Deşi în cea mai mare parte a Europei Centrale şi de Est inflaţia a intrat pe un trend de scădere, evoluţia preţurilor continuă să diferenţieze clar economiile din regiune. La nivel regional, începutul anului 2026 este asociat cu o temperare graduală a inflaţiei, însă România urmează o traiectorie distinctă. Această evoluţie este alimentată de preţurile ridicate la alimente şi servicii, dar şi de măsurile fiscale cu impact direct asupra costurilor. Inflaţia persistentă prelungeşte perioada de dobânzi ridicate şi limitează semnificativ capacitatea de stimulare a economiei prin politica monetară, a relatat comunicatul.

Poziţia fiscală fragilă şi dezechilibrele externe persistente sporesc sensibilitatea economiei româneşti la şocuri de încredere. Allianz Research subliniază că, într-un scenariu de deteriorare rapidă a contextului geopolitic global, economiile cu deficite ridicate şi dependenţă de finanţarea externă sunt primele afectate de creşterea costurilor de împrumut şi de retragerile de capital. Pentru România, acest risc este accentuat de menţinerea randamentelor obligaţiunilor guvernamentale peste nivelurile pre-pandemie şi de corecţia incompletă a deficitului de cont curent. Potrivit analiştilor, Polonia ar putea iniţia reduceri ale ratelor dobânzilor în cursul anului 2026, în timp ce Ungaria ar putea relaxa politica monetară într-un ritm mai rapid decât anticipează pieţele, pe fondul unei temperări mai clare a inflaţiei, conform comunicatului.

În România însă, persistenţa inflaţiei şi dezechilibrele externe limitează considerabil spaţiul de manevră al băncii centrale. Într-un context marcat de volatilitate pe pieţele energetice şi valutare, orice relaxare a politicii monetare va fi probabil graduală şi condiţionată de o îmbunătăţire mai clară a indicatorilor macroeconomici, a informat sursa citată.

La nivel fiscal, Europa Centrală şi de Est continuă să se confrunte cu presiuni semnificative. Majoritatea economiilor din regiune înregistrează deficite bugetare peste pragul de 3% din PIB, iar datoria publică este aşteptată să crească în mai multe state, inclusiv Polonia, România şi Slovacia. Deşi unele guverne au iniţiat procese de consolidare fiscală, ritmul acestora rămâne lent, iar vulnerabilitatea la şocuri externe persistă, conform analizei.

Pentru companiile din Europa Centrală şi de Est, contextul macroeconomic rămâne exigent, fiind caracterizat de condiţii financiare restrictive, incertitudine privind evoluţia cererii şi costuri de finanţare în continuare ridicate. Acest mix de factori menţine o presiune constantă asupra marjelor şi frânează deciziile de investiţii şi extindere. În România, aceste constrângeri se manifestă mai accentuat, fiind amplificate de creşterea costurilor salariale, de nivelul încă ridicat al dobânzilor şi de extinderea întârzierilor la plată de-a lungul lanţurilor comerciale, cu efecte directe asupra lichidităţii şi capacităţii companiilor de a-şi susţine investiţiile, a relatat comunicatul.

Analiştii anticipează că economia Europei Centrale şi de Est va continua să se redreseze în următorii ani, însă într-un ritm neuniform. Ţările cu dezechilibre structurale mai reduse şi politici macroeconomice mai solide sunt aşteptate să înregistreze performanţe superioare, în timp ce economiile caracterizate de inflaţie ridicată şi un spaţiu fiscal restrâns, precum România, vor rămâne vulnerabile în faţa riscurilor economice şi financiare, a concluzionat sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb