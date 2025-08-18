Analiza Binance: Bitcoin şi BNB ating noi maxime istorice, Ethereum ajunge la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, iar tăierea dobânzii în SUA pare iminentă

Activele digitale au depăşit performanţa activelor tradiţionale săptămâna trecută, Bitcoin atingând noi maxime istorice, la peste 124.000 de dolari, arată o analiză Binance, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Creşterea preţului Ethereum a depăşit-o chiar şi pe cea a Bitcoin. În săptămâna încheiată pe 17 august, preţul ETH are un avans de 5,2%, în timp ce preţul BTC scade cu 1,6%.

Ethereum se aproapie de un nou maxim istoric, în mare parte datorită naraţiunii legate de companii care achiziţionează activul pentru propria trezorerie. Bitmine a devenit prima companie care deţine peste 1 milion de monede ETH în trezorerie, evaluaţi la aproximativ 4,9 miliarde de dolari (asta după ce adaugă miercuri 317.126 ETH, în valoare de aproape 2 miliarde de dolari).

În total, companiile cu trezorerii ETH deţin, colectiv, 3,57 milioane ETH, în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari (adică 2,95% din oferta totală de ETH în circulaţie).

Potrivit sursei, pe măsură ce Ethereum începe să depăşească Bitcoin, perspectiva unei rotaţii clasice a capitalului, de la Bitcoin la Ethereum, apoi la altcoin-uri majore şi ulterior la altcoin-uri cu capitalizare mică, denumită în mod obişnuit „altseason” în ciclurile anterioare, rămâne o consideraţie cheie.

Scăderea recentă a dominanţei Bitcoin arată că atenţia pieţei se mută de la cea mai mare criptomonedă către active cu profil de risc mai ridicat (dominanţa BTC scade de la 66% în iunie la sub 60% în prezent).

Minusul pe dominanţă vine după un trend ascendent de aproape 3 ani, timp în care ea a urcat de la aproximativ 39% (în septembrie 2022), la un vârf de aproximativ 66% la finalul lunii iunie din acest an.

Pieţele au crescut în general după ce datele inflaţiei de săptămâna trecută au arătat un CPI 2,7% (faţă de 2,8% aşteptat) şi un core CPI (CPI de baza) de 3,1% (faţă de 3% aşteptat), consolidând aşteptările ca FED să înceapă relaxarea în septembrie, majoritatea participanţilor anticipând o tăiere de 25 de puncte de bază, care ar marca prima scădere din partea FED din decembrie 2024.

Conform comunicatului, totuşi, Indicele Preţurilor de Producţie (PPI) din SUA, publicat joi, a crescut cu 0,9%, depăşind estimările consensuale de 0,2%, iar asta a dus la o vânzare a activelor de risc.

BNB nu mai este doar pentru cei care fac trading: atrage atenţia corporaţiilor, alăturându-se clubului „blue-chip” al criptomonedelor, arată o altă analiză Binance. Companii publice, precum Windtree Therapeutics, Nano Labs şi Liminatus Pharma, adaugă BNB în bilanţurile lor. Ele nu sunt companii cripto native, ci provin din sectoare tradiţionale precum biotehnologie sau semiconductori.

BNB Network Company, braţul de trezorerie al CEA Industries Inc. (BNC), a adăugat recent 200.000 de token-uri BNB în valoare de 160 de milioane de dolari în portofoliul său, similar cu ce face Strategy, compania lui Michael Saylor, cu Bitcoin.

Nu doar corporaţiile acumulează BNB. Fondul suveran de investiţii al Bhutanului, Druk Holding & Investments, a dezvăluit, de asemenea, expunerea la BNB.

BNB impresionează prin rezilienţa sa, înregistrând cea mai mică scădere dintre altcoin-urile majore: nu a scăzut niciodată cu mai mult de 30% de la maximul său istoric din 2025 (mult mai puţin decât ETH, SOL sau XRP).

BNB are un avans de 18,6% în 2025, după ce creşte cu 6 procente săptămâna trecută, atingând un maxim istoric de aproape 870 de dolari.

BNB continuă să se claseze în topul primelor cinci criptomonede după capitalizarea de piaţă, după Bitcoin, Ethereum şi XRP, ocupând locul (stablecoin-urile sunt excluse din calcul).

Cu Binance Pay, care permite tranzacţii BNB, companiile pot folosi token-ul pentru salarii, decontări cu furnizorii şi alte plăţi interne. BNB poate fi un mijloc de schimb funcţional în ecosistemele corporate.

Deţinerea de BNB pe Binance deschide noi opţiuni de gestionare a trezoreriei, inclusiv staking şi participarea la programe de recompense în ecosistem. Aceste instrumente pot genera randamente, câştiguri în plus pentru companie.

Deţinerea de BNB în Simple Earn poate califica utilizatorii pentru airdrop-uri, ceea ce sporeşte expunerea la proiecte noi. Numai în 2024, airdrop-urile MegaDrop şi HODLer au oferit un randament combinat de 19,7% pentru utilizatorii care au participat la toate drop-urile.