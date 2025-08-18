Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Analiza Binance: Bitcoin şi BNB ating noi maxime istorice, Ethereum ajunge la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, iar tăierea dobânzii în SUA pare iminentă

I.S.
Comunicate de presă / 18 august, 15:49

Analiza Binance: Bitcoin şi BNB ating noi maxime istorice, Ethereum ajunge la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, iar tăierea dobânzii în SUA pare iminentă

Activele digitale au depăşit performanţa activelor tradiţionale săptămâna trecută, Bitcoin atingând noi maxime istorice, la peste 124.000 de dolari, arată o analiză Binance, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Creşterea preţului Ethereum a depăşit-o chiar şi pe cea a Bitcoin. În săptămâna încheiată pe 17 august, preţul ETH are un avans de 5,2%, în timp ce preţul BTC scade cu 1,6%.

Ethereum se aproapie de un nou maxim istoric, în mare parte datorită naraţiunii legate de companii care achiziţionează activul pentru propria trezorerie. Bitmine a devenit prima companie care deţine peste 1 milion de monede ETH în trezorerie, evaluaţi la aproximativ 4,9 miliarde de dolari (asta după ce adaugă miercuri 317.126 ETH, în valoare de aproape 2 miliarde de dolari).

În total, companiile cu trezorerii ETH deţin, colectiv, 3,57 milioane ETH, în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari (adică 2,95% din oferta totală de ETH în circulaţie).

Potrivit sursei, pe măsură ce Ethereum începe să depăşească Bitcoin, perspectiva unei rotaţii clasice a capitalului, de la Bitcoin la Ethereum, apoi la altcoin-uri majore şi ulterior la altcoin-uri cu capitalizare mică, denumită în mod obişnuit „altseason” în ciclurile anterioare, rămâne o consideraţie cheie.

Scăderea recentă a dominanţei Bitcoin arată că atenţia pieţei se mută de la cea mai mare criptomonedă către active cu profil de risc mai ridicat (dominanţa BTC scade de la 66% în iunie la sub 60% în prezent).

Minusul pe dominanţă vine după un trend ascendent de aproape 3 ani, timp în care ea a urcat de la aproximativ 39% (în septembrie 2022), la un vârf de aproximativ 66% la finalul lunii iunie din acest an.

Pieţele au crescut în general după ce datele inflaţiei de săptămâna trecută au arătat un CPI 2,7% (faţă de 2,8% aşteptat) şi un core CPI (CPI de baza) de 3,1% (faţă de 3% aşteptat), consolidând aşteptările ca FED să înceapă relaxarea în septembrie, majoritatea participanţilor anticipând o tăiere de 25 de puncte de bază, care ar marca prima scădere din partea FED din decembrie 2024.

Conform comunicatului, totuşi, Indicele Preţurilor de Producţie (PPI) din SUA, publicat joi, a crescut cu 0,9%, depăşind estimările consensuale de 0,2%, iar asta a dus la o vânzare a activelor de risc.

BNB nu mai este doar pentru cei care fac trading: atrage atenţia corporaţiilor, alăturându-se clubului „blue-chip” al criptomonedelor, arată o altă analiză Binance. Companii publice, precum Windtree Therapeutics, Nano Labs şi Liminatus Pharma, adaugă BNB în bilanţurile lor. Ele nu sunt companii cripto native, ci provin din sectoare tradiţionale precum biotehnologie sau semiconductori.

BNB Network Company, braţul de trezorerie al CEA Industries Inc. (BNC), a adăugat recent 200.000 de token-uri BNB în valoare de 160 de milioane de dolari în portofoliul său, similar cu ce face Strategy, compania lui Michael Saylor, cu Bitcoin.

Nu doar corporaţiile acumulează BNB. Fondul suveran de investiţii al Bhutanului, Druk Holding & Investments, a dezvăluit, de asemenea, expunerea la BNB.

BNB impresionează prin rezilienţa sa, înregistrând cea mai mică scădere dintre altcoin-urile majore: nu a scăzut niciodată cu mai mult de 30% de la maximul său istoric din 2025 (mult mai puţin decât ETH, SOL sau XRP).

BNB are un avans de 18,6% în 2025, după ce creşte cu 6 procente săptămâna trecută, atingând un maxim istoric de aproape 870 de dolari.

BNB continuă să se claseze în topul primelor cinci criptomonede după capitalizarea de piaţă, după Bitcoin, Ethereum şi XRP, ocupând locul (stablecoin-urile sunt excluse din calcul).

Cu Binance Pay, care permite tranzacţii BNB, companiile pot folosi token-ul pentru salarii, decontări cu furnizorii şi alte plăţi interne. BNB poate fi un mijloc de schimb funcţional în ecosistemele corporate.

Deţinerea de BNB pe Binance deschide noi opţiuni de gestionare a trezoreriei, inclusiv staking şi participarea la programe de recompense în ecosistem. Aceste instrumente pot genera randamente, câştiguri în plus pentru companie.

Deţinerea de BNB în Simple Earn poate califica utilizatorii pentru airdrop-uri, ceea ce sporeşte expunerea la proiecte noi. Numai în 2024, airdrop-urile MegaDrop şi HODLer au oferit un randament combinat de 19,7% pentru utilizatorii care au participat la toate drop-urile.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb