Analiză eToro: Industria cărnii de porc se confruntă cu boli şi incertitudini la nivel mondial

Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, analizează, într-un comunicat remis redacţiei, contextul dificil în care se află industria globală a cărnii de porc, marcat de tensiuni comerciale, reglementări mai stricte, boli şi schimbări în consum, evidenţiind efectele asupra pieţelor din SUA, UE şi România şi performanţa peste aşteptări a Smithfield Foods.

Redăm mai jos comentariul acestuia:

„Incertitudinile geopolitice şi războiul comercial al lui Donald Trump reprezintă o provocare pentru industria mondială a cărnii de porc. Având în vedere că principalul importator mondial de carne de porc este China, orice escaladare a disputei tarifare ar putea afecta dramatic exporturile de carne din SUA. Bolile reprezintă o altă provocare cu care se confruntă industria. Mai presus de toate, schimbările în obiceiurile de consum ar putea aduce o incertitudine suplimentară în acest sector.

SUA şi UE sunt principalii exportatori mondiali de carne de porc. Piaţa mondială a cărnii de porc în 2025 este estimată la aproximativ 407 miliarde de dolari, cu o creştere modestă de 2,3% pe an, pe fondul dinamicii regionale complexe cu care se confruntă industria. Se preconizează că aceasta va ajunge la 456 miliarde de dolari până în 2030. În timp ce zona Asia-Pacific continuă să domine cu 58% din consumul mondial, Europa are provocări structurale semnificative care remodelează peisajul pieţei continentale.

Industria europeană a cărnii de porc se confruntă cu un declin structural determinat de focarele de pestă porcină africană (PPA), reglementări de mediu mai stricte şi costuri de producţie în creştere, care îi subminează competitivitatea globală. Trecerea consumatorilor către un consum mai redus de carne, presiunile privind bunăstarea animalelor şi provocările legate de exporturi din cauza preţurilor mai ridicate din UE în comparaţie cu Brazilia şi SUA, conduc la reducerea producţiei şi consolidarea pieţei pe întreg continentul.

România este un importator net de carne de porc, în timp ce producţia internă a fost afectată de epidemii în ultimii ani. Potrivit Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc, între 2017 şi 2025, România a raportat cel mai mare număr de focare de gripă porcină (PPA) la porcii domestici din UE - peste 7.000 din aproximativ 12.700 în total. Focarele au afectat în principal fermele gospodăreşti, dar au avut impact şi asupra exploataţiilor comerciale, ducând la sacrificarea a peste 1,8 milioane de porci la nivel naţional. Rata de autosuficienţă a României în ceea ce priveşte carnea de porc a scăzut de la 70% în 2015-2016 la doar 45% în 2024, fiind necesare importuri considerabile pentru a satisface cererea internă. Între 2013 şi 2024, România a înregistrat cea mai rapidă rată de creştere a importurilor de carne de porc dintre principalele ţări importatoare, cu o rată medie anuală de creştere de 7,7%, şi cea mai mare a valorii importurilor din UE, de 11,2% pe an.

Exporturile de carne de porc din UE spre terţe pieţe prezintă o imagine mixtă. Acestea au atins 1,8 milioane de tone în primele cinci luni ale anului 2025, înregistrând o creştere de 1,8%, însă blocul riscă să piardă cotă de piaţă la nivel mondial, exporturile fiind estimate să scadă cu 3% în total în 2025. Motivele ţin de dezavantajele legate de preţ şi de ancheta antidumping în curs a Chinei (prelungită până în decembrie 2025), pe care unii o consideră drept represalii împotriva taxelor UE asupra vehiculelor electrice chinezeşti. Spania îşi menţine poziţia de cel mai mare exportator din UE, cu peste 608.000 de tone (+11 %), urmată de Ţările de Jos şi Danemarca, în timp ce Germania a coborât pe locul patru în urma restricţiilor impuse la începutul anului din cauza febrei aftoase. În plus, gripa porcină africană (PPA) continuă să reprezinte o provocare pentru producătorii europeni.

De cealaltă parte a Atlanticului, industria cărnii de porc din SUA se confruntă cu provocări persistente din cauza ratei ridicate de mortalitate a scroafelor, care depăşeşte 16% din cauza focarelor de PRRS (sindromul respirator şi reproductiv porcin), a deficitului de forţă de muncă şi a presiunilor normative continue care cresc costurile de producţie şi incertitudinea pieţei. Vulnerabilitatea exporturilor din cauza riscurilor tarifare din China, intensificarea concurenţei globale din partea Braziliei şi tendinţa de scădere a consumului intern în rândul consumatorilor tineri ameninţă profitabilitatea pe termen lung, în ciuda recentei redresări a preţurilor. Analiştii consideră că perspectivele industriei cărnii de porc din SUA pentru 2025 prezintă o imagine de creştere moderată, de redresare a preţurilor şi cu o cerere internă rezilientă, în ciuda provocărilor persistente la export şi a concurenţei globale.

În acest context complex, Smithfield Foods, lider mondial în domeniul cărnii ambalate şi al cărnii proaspete de porc, a surprins pieţele financiare săptămâna aceasta cu o performanţă excepţional de bună. Compania a raportat vânzări nete de 3,8 miliarde de dolari pentru trimestrul al doilea, o creştere impresionantă de 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Vânzările au fost mai mari în segmentele carne ambalată (+6,9%), carne de porc proaspătă (+5,0%) şi în producţia de porci (+8,4%). Profitul operaţional ajustat a crescut la 298 de milioane de dolari, marcând o creştere de 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Aceste rezultate sunt legate de piaţa americană.

Creşterea robustă a vânzărilor Smithfield a cuprins toate segmentele de activitate, datorită inovării strategice a produselor şi schimbării obiceiurilor consumatorilor către gătitul acasă, pe fondul presiunilor inflaţioniste. În urma raportului, Smithfield şi-a majorat prognoza privind profitul operaţional ajustat pentru întregul an la 1,15-1,35 miliarde de dolari, în creştere faţă de estimările anterioare, indicând un optimism continuu pentru restul anului 2025. Investitorii nu au omis să remarce performanţa financiară şi previziunile optimiste ale Smithfield; preţul acţiunilor companiei a crescut cu 4% într-o singură zi şi cu 18,84% în ultimele 6 luni.

Deşi Smithfield avea numeroase investiţii în Europa, la 26 august 2024, compania a finalizat separarea acestor operaţiuni, inclusiv cele ale Comtim din România, şi le-a transferat către societatea-mamă din China. WH Group Limited (fostă Shuanghui Group) este o companie multinaţională chineză de procesare a cărnii şi alimentelor cu sediul în Hong Kong, care se află pe primul loc în lume ca producător de carne de porc. În 2024, compania a înregistrat venituri de aproape 26 de miliarde de dolari. Preţul acţiunilor companiei a crescut cu aproape 40% de la începutul anului”.