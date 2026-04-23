Analiză: Millennials au dominat cererea pentru credite ipotecare în 2025

Cei mai mulţi dintre cei care au contractat un credit ipotecar au ales o locuinţă finalizată după 2010, indiferent de categoria de vârstă. Tinerii din Generaţia Z au optat însă pentru locuinţe cu un preţ mai redus cu 22%, în medie, faţă de cei din Generaţia X, cu vârste peste 45 de ani.

Tinerii din generaţia Millennials, cu vârste cuprinse între 30 şi 45 de ani, au reprezentat aproximativ 64% din cerere, urmaţi de cei din Generaţia Z, cu o pondere de 24% din cerere, şi de cei din Generaţia X, care au reprezentat 12% din cererea analizată. Indiferent de vârstă, peste două treimi dintre achiziţiile imobiliare efectuate prin intermediul unui credit ipotecar au vizat imobile noi, finalizate după 2010; locuinţele vechi, finalizate înainte de 1990, au fost alese de doar 20% dintre tinerii sub 30 de ani şi de aproximativ 21,5% dintre cei cu vârste de peste 30 de ani.

Comunicatul remis redacţiei mai arată că valoarea locuinţei achiziţionate prin intermediul unui credit ipotecar creşte concomitent cu vârsta cumpărătorului. Tinerii din Generaţia Z, cu vârste de sub 30 de ani, au cumpărat cele mai ieftine locuinţe, cu un preţ mediu de 104.000 de euro. Cei din generaţia Millennials, 30-45 de ani, au achitat un preţ mediu de 122.000 de euro, în timp ce membrii Generaţiei X, cu vârste de peste 45 de ani, au achitat un preţ mediu de 127.000 de euro, cu 22% mai mult comparativ cu cei cu vârste de sub 30 de ani. De asemenea, cei din Generaţia Z au achitat şi un avans mai redus, de 25% din valoarea proprietăţii, comparativ cu un nivel de avans de 30% pentru Millennials şi 36% pentru cei din Generaţia X.

Datele companiei mai arată că cea mai mare parte a celor care obţin un credit ipotecar este reprezentată de bărbaţi, cu o pondere de 57% comparativ cu 43% pentru femei. Analizând şi lunile de naştere ale celor care au cumpărat o locuinţă prin intermediul unui credit ipotecar s-a observat că membrii zodiilor Taur (9,9% din cerere), Leu (9,7%), Gemeni (9,2%) şi Rac (9%) au accesat credite ipotecare într-o proporţie mai mare, la polul opus situându-se cei din zodia Capricorn, cu 6,6% dintre debitori, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.