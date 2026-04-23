Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Analiză: Millennials au dominat cererea pentru credite ipotecare în 2025

I.O.
Comunicate de presă / 23 aprilie, 10:28

Aproape două treimi din finanţările ipotecare prelucrate de către Ipotecare.ro în 2025 au fost accesate de către tineri aparţinând generaţiei Millennials, cu vârste cuprinse între 30 şi 45 de ani, urmaţi de cei din Generaţia Z, cu vârste mai mici de 30 de ani, cu o cotă de 24% din cerere, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei de către Ipotecare.ro.

Cei mai mulţi dintre cei care au contractat un credit ipotecar au ales o locuinţă finalizată după 2010, indiferent de categoria de vârstă. Tinerii din Generaţia Z au optat însă pentru locuinţe cu un preţ mai redus cu 22%, în medie, faţă de cei din Generaţia X, cu vârste peste 45 de ani.

Bărbaţii au reprezentat cel mai mare procent din cerere, cu o cotă de 57% dintre contracte, în timp ce zodiile care au accesat cel mai uşor credite ipotecare au fost Taur şi Leu, fiecare cu o cotă de aproape 10%, la polul opus situându-se cei din zodia Capricorn, cu 6.6%.

Tinerii din generaţia Millennials, cu vârste cuprinse între 30 şi 45 de ani, au reprezentat aproximativ 64% din cerere, urmaţi de cei din Generaţia Z, cu o pondere de 24% din cerere, şi de cei din Generaţia X, care au reprezentat 12% din cererea analizată. Indiferent de vârstă, peste două treimi dintre achiziţiile imobiliare efectuate prin intermediul unui credit ipotecar au vizat imobile noi, finalizate după 2010; locuinţele vechi, finalizate înainte de 1990, au fost alese de doar 20% dintre tinerii sub 30 de ani şi de aproximativ 21,5% dintre cei cu vârste de peste 30 de ani.

Comunicatul remis redacţiei mai arată că valoarea locuinţei achiziţionate prin intermediul unui credit ipotecar creşte concomitent cu vârsta cumpărătorului. Tinerii din Generaţia Z, cu vârste de sub 30 de ani, au cumpărat cele mai ieftine locuinţe, cu un preţ mediu de 104.000 de euro. Cei din generaţia Millennials, 30-45 de ani, au achitat un preţ mediu de 122.000 de euro, în timp ce membrii Generaţiei X, cu vârste de peste 45 de ani, au achitat un preţ mediu de 127.000 de euro, cu 22% mai mult comparativ cu cei cu vârste de sub 30 de ani. De asemenea, cei din Generaţia Z au achitat şi un avans mai redus, de 25% din valoarea proprietăţii, comparativ cu un nivel de avans de 30% pentru Millennials şi 36% pentru cei din Generaţia X.

Datele companiei mai arată că cea mai mare parte a celor care obţin un credit ipotecar este reprezentată de bărbaţi, cu o pondere de 57% comparativ cu 43% pentru femei. Analizând şi lunile de naştere ale celor care au cumpărat o locuinţă prin intermediul unui credit ipotecar s-a observat că membrii zodiilor Taur (9,9% din cerere), Leu (9,7%), Gemeni (9,2%) şi Rac (9%) au accesat credite ipotecare într-o proporţie mai mare, la polul opus situându-se cei din zodia Capricorn, cu 6,6% dintre debitori, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

23 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

23 aprilie
Ediţia din 23.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb