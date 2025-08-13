Analiză RE/MAX: Românii aleg tot mai des apartamentele vechi

Potrivit RE/MAX România, migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendinţă observată pe piaţa imobiliară în primul semestru al acestui an. Această schimbare în comportamentul de achiziţie este cauzată de scăderea generală a numărului de tranzacţii, pe fondul condiţiilor de instabilitate politică şi economică. Dinamica pieţei, factorii de influenţă, respectiv principalele tendinţe şi perspective sunt reunite sub forma Barometrului Imobiliar RE/MAX România, o analiză de status a pieţei de profil pe baza datelor înregistrate de companie la intervale regulate de timp, remisă într-un comunicat redacţiei.

Sursa citată menţionează:

„Potrivit reprezentanţilor RE/MAX, cumpărătorii români sunt tot mai informaţi şi mai atenţi la deciziile lor. Pe fondul incertitudinii economice, aceştia acordă o atenţie sporită procesului de achiziţie a unei locuinţe, analizând în detaliu aspecte precum zona, accesibilitatea şi costurile de întreţinere. Aceste criterii au determinat o orientare tot mai mare către apartamentele vechi, mai accesibile ca preţ şi care pot fi ocupate imediat. Totodată, s-a observat şi o creştere a interesului pentru locuinţe mai mici şi mai eficiente energetic, unde costurile de întreţinere reprezintă un criteriu decisiv”.

„Apartamentele vechi au fost mult mai căutate şi au înregistrat creşteri de preţ semnificative, în special în zonele centrale şi semicentrale. Dorinţa de mutare imediată şi costul mai redus au făcut din piaţa secundară alegerea preferată. În zonele periferice, deşi există accent pe proiecte noi, ele încă nu satisfac cererea rapidă şi sunt mai scumpe, motiv pentru care evoluţia tranzacţională face ca apartamentele vechi să rămână alegerea preferată”, a declarat Răzvan Cuc, Preşedinte RE/MAX România.

Un alt aspect important al schimbării comportamentului de achiziţie îl constituie creşterea achiziţiilor realizate cash, fără credit - tendinţă vizibilă mai ales în marile oraşe precum Bucureşti, Cluj şi Braşov, unde mai mulţi aleg să-şi investească economiile în proprietăţi imobiliare, în detrimentul depozitelor bancare.

„Condiţiile de instabilitate politică şi economică, dar şi condiţiile bancare restrictive datorate acestor aspecte, au avut un efect de răcire a pieţei în prima jumătate a anului 2025, în special în a doua parte a semestrului. Deciziile de cumpărare au fost amânate, ajustate sau transformate în achiziţii cash. Doar clienţii cu resurse financiare solide au continuat să cumpere - iar rolul băncilor în dinamica imobiliară a scăzut comparativ cu anii anterior”, adaugă Răzvan Cuc.

Aceeaşi sursă mai precizează:

„Pentru primul semestru al anului curent, RE/MAX România raportează o creştere de 20% a valorii comisioanelor încasate, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cele mai multe tranzacţii efectuate în acest interval au vizat segmentul rezidenţial, reprezentat de 88,4% din totalul vânzărilor. Segmentul comercial a avut o pondere de 10%, iar cel industrial a fost de 1,6%. Cele mai căutate tipuri de proprietăţi au fost apartamentele cu 2 sau 3 camere.

În topul celor mai mari trei tranzacţii realizate de birourile RE/MAX în primul semestru se află un teren din Ilfov, vândut pentru 4,2 milioane de euro. Clasamentul este completat de un teren din Braşov, evaluat la 2,2 milioane de euro şi de un bloc de apartamente din Mediaş, cu o valoare de 1,52 milioane de euro”.