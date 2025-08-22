Analiză XTB: Argintul urcă în preferinţele investitorilor. Semnale de noi maxime pe pieţele globale

Argintul înregistrează o creştere remarcabilă în 2025, poziţionându-se ca una dintre cele mai performante mărfuri de pe pieţele globale, potrivit unui comunicat XTB emis redacţiei. Cu un preţ care se apropie de 38,5 dolari pe uncie, metalul preţios înregistrează deja o creştere impresionantă de 33% de la începutul anului, depăşind performanţa aurului, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Istoric vorbind, în perioadele fructuoase ale metalelor preţioase, argintul tinde să crească mai repede decât aurul, deoarece deţine o piaţă mai mică şi mai volatilă. Dacă raportul dintre aur şi argint ar reveni la media sa istorică, argintul ar putea înregistra câştiguri mult mai mari şi chiar ar putea atinge noi recorduri în perioada următoare.

Deficitul cronic de metal fizic pe piaţa mondială este unul dintre principalii factori care stau la baza creşterilor actuale ale preţului argintului. Potrivit celei mai recente analize a Silver Institute, se preconizează că piaţa se va confrunta cu un deficit de aproximativ 170 de milioane de uncii în 2025, continuând tendinţa începută în 2021.

Problema constă în structura unică a producţiei de argint, care este fundamental diferită de cea a altor metale preţioase. Doar 30% din oferta globală provine din mine în care argintul este produsul principal. Restul de 70% este produs ca efect al exploatării aurului, cuprului, zincului şi plumbului. Această structură împiedică oferta de argint să răspundă în mod flexibil la creşterile de preţ, deoarece depinde de rentabilitatea altor metale.

Potrivit sursei, producţia mondială de argint extras din mine a scăzut cu peste 7% faţă de 2016, situându-se în prezent la aproximativ 835 de milioane de uncii pe an. În acelaşi timp, reciclarea a crescut cu 24%, până la 195 de milioane de uncii, dar încă nu compensează scăderea producţiei primare. Experţii prevăd că această situaţie se va agrava, deoarece perspectivele pentru noi proiecte miniere rămân foarte limitate, explică analiştii XTB.

Contextul macroeconomic favorizează în continuare creşterea preţului argintului. Aşteptările ca Rezerva Federală să reducă dobânzile susţin metalele preţioase, deoarece costul de oportunitate al deţinerii lor scade. Inflaţia din august s-a menţinut la 2,7%, sub estimarea de 2,8%, ceea ce a întărit aşteptările pentru o scădere a dobânzilor în septembrie şi a impulsionat preţul argintului.

În plus, slăbirea dolarului face acest metal mai accesibil pentru investitorii la nivel global. Este de remarcat faptul că ETF-urile îşi măresc semnificativ deţinerile de argint. Deşi preţurile sunt încă departe de maximele istorice, valoarea argintului deţinut de ETF-uri a atins un nivel record, sugerând că ar putea înregistra o majorare.

Conform comunicatului, în ciuda perspectivelor optimiste, investitorii ar trebui să fie conştienţi de potenţialele riscuri. Argintul este, în mod natural, foarte volatil, depăşind semnificativ alte metale preţioase. Corecţiile bruşte ale preţurilor sunt o parte normală din ciclul argintului şi pot şterge temporar câştigurile înregistrate în luni de zile.

O eventuală încetinire economică ar putea reduce cererea industrială de argint, însă, în mod tradiţional, investiţiile au compensat adesea scăderea consumului industrial în astfel de perioade, adaugă XTB. Pe termen lung, inovaţiile tehnologice care ar diminua utilizarea argintului în anumite aplicaţii reprezintă un risc, deşi tendinţa actuală merge în direcţia opusă - noile tehnologii stimulează cererea.

Un alt factor de urmărit este evoluţia dolarului american: o eventuală schimbare de ton a Rezervei Federale ar putea pune presiune pe preţurile materiilor prime. De asemenea, o creştere a volumului de argint reciclat sau descoperirea unor noi zăcăminte ar putea influenţa echilibrul dintre cerere şi ofertă, însă aceste scenarii sunt mai puţin probabile pe termen scurt şi mediu.

În ceea ce priveşte evoluţia pe termen lung, perspectivele pentru argint rămân extrem de atractive, fiind susţinute de tendinţe structurale precum tranziţia energetică, digitalizarea economiei şi dezvoltarea noilor tehnologii, care consolidează o bază solidă pentru creşterea cererii. În paralel, restricţiile de aprovizionare, determinate de structura unică a producţiei, sunt aşteptate să se accentueze, creând un dezechilibru tot mai evident între cerere şi ofertă.

În acest context, piaţa argintului se conturează ca un scenariu favorabil unei creşteri semnificative a preţurilor, oferind potenţial de randamente spectaculoase pentru investitorii dispuşi să gestioneze volatilitatea inerentă.

Aşa cum istoria a demonstrat, cele mai bune investiţii în argint au fost realizate în momente în care fundamentele pieţei erau la fel de solide ca în prezent, mai arată analiştii XTB.