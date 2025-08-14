ANCOM: Staţiile walkie-talkie, microfoanele fără fir şi sistemele de sonorizare au făcut obiectul unei campanii naţionale de control

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că în perioada 19 iunie 2025 - 11 iulie 2025 a desfăşurat o campanie naţională tematică de control pe piaţa echipamentelor radio. Campania a vizat staţiile radio de tipul walkie-talkie, microfoanele fără fir şi sistemele de sonorizare comercializate în magazine fizice şi online.

Potrivit sursei citate:

„Prin această campanie, ANCOM a acţionat pentru prevenirea riscurilor generate de utilizarea echipamentelor neconforme, asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a cetăţenilor, inclusiv în ceea ce priveşte sănătatea, siguranţa publică şi alinierea activităţilor comerciale la normele tehnice şi legislative în vigoare. Acţiunile de control fac parte din activitatea de supraveghere continuă a pieţei de către ANCOM pentru a preveni comercializarea şi utilizarea echipamentelor radio neconforme.

ANCOM atrage atenţia că echipamentele radio neconforme comercializate în România pot afecta buna funcţionare a serviciilor de comunicaţii electronice şi pot împiedica cetăţenii să beneficieze de acces stabil şi funcţional la aceste servicii.

ANCOM a efectuat 141 de controale, în urma cărora a aplicat 84 de avertismente şi 35 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 128.400 lei.

La achiziţionarea unui echipament radio, cumpărătorii trebuie:

-să verifice dacă produsul are marcajul şi instrucţiuni în limba română - fără marcaj, produsul este considerat din start ca fiind neconform;

-să evite produsele fără documente de conformitate, chiar dacă sunt mai ieftine - acestea pot provoca interferenţe şi pot atrage sancţiuni dacă sunt utilizate;

-în cazul în care suspectează că un echipament radio nu respectă cerinţele legale, să sesizeze ANCOM.

Echipamentele radio puse la dispoziţie pe piaţa din România trebuie să respecte cerinţe administrative şi tehnice clare, prevăzute de legislaţia în vigoare, după cum urmează:

Cerinţe administrative:

-să aibă marcajul, vizibil, lizibil şi durabil;

-să fie însoţite de Declaraţia UE de conformitate emisă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul;

-să fie însoţite de instrucţiuni de utilizare şi informaţii privind siguranţa, redactate în limba română;

-să fie aplicate pe ambalajul echipamentului radio şi să se regăsească în instrucţiunile de utilizare: restricţiile de punere în funcţiune, zonele ori regiunile geografice în care este necesară o autorizare privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio, dacă este cazul;

-producătorii şi importatorii trebuie să păstreze documentaţia tehnică şi copia Declaraţiei UE de conformitate timp de 10 ani de la punerea pe piaţă.

Cerinţe tehnice:

-să fie proiectate şi fabricate astfel încât să nu producă interferenţe prejudiciabile;

-să aibă un nivel adecvat de imunitate la interferenţele provenite de la alte echipamente;

-să fie conforme cu standardele tehnice armonizate la nivel european aplicabile tipului de echipament;

-parametrii tehnici (puterea de emisie, banda de frecvenţă, modul de operare) trebuie să respecte reglementările naţionale privind interfeţele radio (RO-IR).

Legislaţia incidentă este constituită din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Decizia preşedintelui ANCOM nr. 311/2016, act normativ ce stabileşte reglementările tehnice în vigoare pentru interfeţele radio (RO-IR).