ANOFM: Peste 32.500 de locuri de muncă disponibile în România şi 271 în Spaţiul Economic European

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă că, la nivel naţional, sunt disponibile 32.623 de locuri de muncă. Prin reţeaua EURES România, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă încă 271 de locuri vacante, potrivit Agerpres.

Cele mai multe oferte din România sunt pentru posturile de curier (2.615 locuri), muncitor necalificat la demolarea clădirilor şi amenajări interioare (2.171), conducător auto transport rutier (2.024), lucrător comercial (1.751), manipulant mărfuri (1.329), muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.261) şi agent de securitate (1.153), menţionează Agerpres.

Locurile vacante includ 2.125 posturi pentru persoanele cu studii superioare, printre care ingineri, manageri, specialişti şi medici. Alte 5.553 de locuri sunt destinate celor cu studii liceale sau postliceale. Un număr de 5.662 de locuri sunt pentru persoane cu studii profesionale, precum sudori, dulgheri sau lăcătuşi mecanici. Restul de 19.283 de locuri de muncă sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare şi gimnaziale, ocupând poziţii precum muncitor necalificat, curier sau ajutor bucătar, adaugă sursa citată.

Locurile de muncă în Spaţiul Economic European sunt oferite, în cea mai mare parte, în Norvegia şi Suedia. În Norvegia sunt disponibile 103 posturi pentru lucrători în producţie (prelucrarea somonului) şi mecanici de biciclete. În Suedia sunt disponibile 90 de posturi pentru electricieni, operatori de proces, mecanici şi personal pentru echipamente de ridicare şi laminor, conform Agerpres.

Locuri de muncă sunt disponibile şi în alte ţări: în Irlanda sunt 25 de posturi pentru îngrijitor persoane şi zidar pietrar, iar în Italia sunt 15 locuri pentru şofer autobuz. Germania pune la dispoziţie 11 posturi pentru fizioterapeut şi lucrător în procesarea cărnii. Olanda caută 11 persoane pentru mecanic de asamblare şi personal de punte. Slovenia oferă 8 posturi pentru montator pardosele, chimist cosmetice, cameristă şi bucătar. Finlanda are 6 locuri pentru sudori şi montatori ţevi, iar Franţa oferă 2 posturi pentru carosier tinichigiu auto, mai precizează sursa citată.