Aon România: Asigurările şi garanţiile, soluţii esenţiale pentru stabilitatea şi dezvoltarea pieţei construcţiilor

Aon România, parte a companiei globale de servicii profesionale de managementul riscului - Aon plc, atrage atenţia asupra rolului esenţial pe care asigurările şi garanţiile îl joacă în dezvoltarea durabilă a pieţei de construcţii, într-un context economic volatil, marcat de presiuni inflaţioniste, lipsă de predictibilitate şi proiecte de anvergură care implică fonduri publice şi private, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Prin expertiza sa locală şi accesul la resursele globale ale grupului, Aon îşi propune să susţină sectorul prin soluţii care reduc riscurile şi oferă stabilitate tuturor actorilor din industrie, de la companii private şi dezvoltatori, până la autorităţi publice şi investitori internaţionali.

În România, sectorul construcţiilor rămâne unul dintre cele mai dinamice, riscurile se amplifică de la un an la altul, creând un context de afaceri atipic faţă de alte pieţe europene. Companiile se confruntă cu deficitul de personal calificat, care le obligă să investească masiv în recrutare şi formare, cu creşterea accelerată a preţurilor materialelor de construcţii, influenţată de instabilitatea economică globală şi de presiunile inflaţioniste locale, dar şi cu instabilitatea politică şi economică, ce afectează planificarea pe termen lung şi descurajează investiţiile. În acelaşi timp, întârzierile în accesarea fondurilor europene, în special cele din PNRR, generează blocaje în implementarea proiectelor, iar adoptarea tehnologiilor verzi şi digitalizarea, deşi esenţiale pentru competitivitate, presupun costuri şi eforturi de adaptare semnificative. Comparativ cu pieţele mature, precum Germania sau Franţa, unde sustenabilitatea şi digitalizarea sunt deja un standard, România se află încă într-un proces de consolidare, cu oportunităţi şi cu provocări majore deopotrivă.

„Sectorul construcţiilor este un motor important pentru economia României, dar şi unul dintre cele mai vulnerabile în faţa riscurilor: de la creşterea costurilor şi lipsa forţei de muncă, până la întârzieri în execuţie şi probleme de finanţare. Într-un climat în care sustenabilitatea proiectelor este pusă la încercare, garanţiile şi asigurările nu mai pot fi tratate ca o simplă obligaţie contractuală. Ele devin instrumente strategice pentru protejarea capitalului şi asigurarea finalizării proiectelor”, a declarat Eugen Anicescu, CEO Aon România.

Dincolo de aceste particularităţi locale, raportul global, 2025 Construction Insurance and Surety Market realizat de Aon indică o creştere accelerată a cererii pentru produse de asigurare şi garanţii, în special în cadrul proiectelor publice de infrastructură alimentate de fonduri europene şi naţionale. Dimensiunea globală a pieţei de garanţii este estimată să crească cu aproximativ 5% anual, ajungând la 30 de miliarde de dolari până în 2030.

În România, această tendinţă este deja vizibilă, întrucât cererea pentru poliţele de garanţii a crescut semnificativ în ultimele 12 luni pe fondul falimentului unor jucători importanţi. Astfel, companiile au devenit mult mai atente la stabilitatea şi ratingul asigurătorilor cu care lucrează. Industriile cele mai active sunt infrastructura rutieră şi feroviară, unde proiectele finanţate prin PNRR au condiţionat accesul la contracte de existenţa unor garanţii solide.

Conform sursei, printre cele mai solicitate tipuri de garanţii în prezent se numără garanţiile de participare la licitaţii, utilizate pentru a demonstra seriozitatea ofertanţilor, garanţiile de bună execuţie, indispensabile pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, garanţiile de returnare a avansului, tot mai frecvente în proiectele finanţate prin PNRR, şi garanţiile de întreţinere sau post-execuţie, care acoperă eventualele defecte apărute după finalizarea lucrărilor. În acelaşi timp, garanţiile de asigurare devin tot mai populare, în special pentru IMM-uri şi antreprenori, datorită flexibilităţii şi accesibilităţii lor, comparativ cu garanţiile bancare, care presupun blocarea unor lichidităţi sau colaterale şi pot afecta capacitatea de creditare.

„În România, observăm o nevoie crescută de garanţii, mai ales în cadrul marilor proiecte de infrastructură, unde cerinţele de eligibilitate devin tot mai stricte. Garanţiile de participare, de bună execuţie sau de returnare a avansului sunt mecanisme care permit companiilor să acceseze contracte importante şi să ofere încredere partenerilor. Rolul nostru este să venim cu soluţii adaptate, care să le permită să finalizeze proiectele la timp, să evite blocajele şi să îşi protejeze capitalul”, a declarat Silvia Serrano Cabrera, Executive Director & Head of Construction and Surety Bonds Practice Commercial Risk Solutions

Un avantaj strategic al Aon este capacitatea de a aduce în România resurse internaţionale de garantare, atunci când piaţa locală nu poate acoperi integral cerinţele, în special în proiectele de infrastructură şi energie, unde valorile implicate sunt foarte mari. În plus, compania oferă consultanţă în interpretarea clauzelor contractuale, identificarea riscurilor ascunse şi adaptarea soluţiilor la specificul fiecărui proiect. Totodată, se observă o schimbare clară de mentalitate: companiile trec de la reacţie la prevenţie, integrează managementul riscurilor încă din faza de proiectare, colaborează mai strâns cu brokerii pentru personalizarea acoperirilor şi utilizează digitalizarea pentru monitorizare şi raportare în timp real.

„Piaţa locală are un potenţial uriaş, însă pentru a-l valorifica, companiile trebuie să adopte o viziune integrată asupra riscului. Garanţiile şi asigurările nu mai sunt doar un checkbox în documentaţie, ci o resursă reală, care le permite să atragă finanţare, să câştige licitaţii şi să rămână competitive într-un mediu tot mai exigent. Aon aduce în România expertiza globală şi instrumentele necesare pentru a face aceste soluţii mai accesibile, mai clare şi mai eficiente. Totodată, credem că este esenţial ca fiecare proiect să includă un sistem transparent de risk management şi un control riguros al calităţii, pentru a preveni derapajele şi blocajele care apar frecvent în practică”, a completat Silvia Serrano Cabrera.

Potrivit comunicatului, în plus, Aon corectează o serie de mituri frecvente din piaţă, precum ideea că asigurările ar fi doar o formalitate pentru licitaţii sau că poliţele de garanţii sunt greu de obţinut şi costisitoare. Realitatea este că acestea joacă un rol esenţial în protejarea financiară a proiectelor şi sunt tot mai accesibile prin soluţiile de asigurare, mai ales pentru proiecte mici şi medii.

Prin această abordare, Aon contribuie la profesionalizarea pieţei şi oferă companiilor din România, indiferent de dimensiune, un partener de încredere în procesul de dezvoltare, inovare şi adaptare la noile standarde globale.