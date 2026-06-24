Aproximativ 68.000 de persoane fără curent în vestul Franţei, în urma unui incident, din cauza caniculei

Aproximativ 68.000 de gospodării nu aveau electricitate miercuri, în sudul departamentului francez Finistère (vest), în urma unui incident cauzat de caniculă la un transformator al Reţelei de Transport al Electricităţii (RTE), a anunţat prefectura, potrivit news.ro.

"Originea incidentului este accidentală şi legată de căldura puternică din prezent. Acest incident nu s-a soldat cu niciun rănit", a anunţat într-un comunicat prefectura.

Însă nicio restabilire completă nu este aşteptată până cel mai devreme la sfârşitul zilei.

Finistère este unul dintre cele 58 de departamente franceze plasate miercuri în alertă cod roşu de caniculă.

Marţi seara târziu, până la 106.000 de clienţi ai reţelei electrice franceze au rămas fără curent.

"În urma unui incident care a avut loc marţi, la ora locală 21.00 (22.00, ora României) la un transformator RTE" în comuna Ergue-Gaberic, în apropiere de Quimper, "operaţiuni de securizare şi restabilire a electricităţii continuă în sud-vestul Finistère", a precizat prefectura.

Echipe de la RTE şi Enedis, care gestionează reţeaua electrică franceză, au fost mobilizate toată noaptea şi lucrează în vederea unei "restabiliri treptate cât mai rapid posibil", a anunţat prefectura.

"Din motive tehnice, RTE nu va putea racorda gospodăriile respective în timpul zilei (de miercuri). Racordările vor interveni cel mai devreme la sfârşitul zilei" de miercuri, a subliniat ea.

Azilurile private de bătrâni (Ehpad) afectate "vor beneficia de grupuri electrogene".

Prefectura din Finistère conduce o celulă de criză departamentală.

Primarii comunelor afectate sunt "informaţi personal" despre evoluţia situaţiei, a subliniat prefectura.