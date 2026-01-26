Arafat: "Apărarea civilă va primi circa 900 de milioane de euro prin SAFE"

Suma alocată apărării şi protecţiei civile în cadrul Programului SAFE este de aproximativ 900 de milioane de euro, iar România este una dintre foarte puţinele ţări europene care a inclus acest domeniu între beneficiarii programului, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precizând că se are în vedere achiziţia de echipamente care vizează mai multe riscuri, conform Agerpres.

"Conceptul nostru de intervenţie şi dotare este All-Hazard, All-Risk Approach, adică pentru orice situaţie care poate produce un impact sau consecinţe. Echipamentele pe care le achiziţionăm pot fi utilizate în mai multe contexte, ceea ce înseamnă că pregătirea şi dotarea noastră vor fi utile în diverse situaţii”, a afirmat Arafat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, unul dintre proiectele promovate prin SAFE prevede capabilităţi de transport al victimelor multiple pe diferite căi, a relatat Agerpres.

"Aici vorbim despre autospeciale de transport personal şi pentru victime multiple, prevăzute pentru nouă persoane simultan, în stare critică. De asemenea, sunt incluse cinci ambulanţe pentru transportul pacienţilor înalt contagioşi, care completează dotările regionale existente. Totodată, este prevăzut un tren de intervenţie, cu o capacitate de transport între 200 şi 300 de persoane”, a precizat şeful DSU, potrivit Agerpres.

El a menţionat şi intenţia de achiziţie a unor avioane multirol, care vor fi utilizate pentru transportul victimelor multiple, dar care pot fi folosite şi pentru transport de materiale şi personal, pentru operaţiuni de căutare-salvare şi pentru stingerea incendiilor de pădure, precum şi a unor elicoptere din categoria mediu-greu, conform Agerpres.

"Vorbim despre şapte elicoptere din categoria mediu-greu, dintre care trei vor fi destinate ordinii publice şi patru protecţiei şi apărării civile, toate cu capabilităţi multirol. În cazul celor de la protecţia civilă, acestea vor putea asigura transportul victimelor multiple, stingerea incendiilor de pădure şi operaţiuni de căutare-salvare”, a explicat Raed Arafat, a informat sursa menţionată.

Conform acestuia, urmează să fie achiziţionate şi cinci elicoptere de nivel uşor-mediu, care vor fi utilizate în scop medical, cu transport minim pentru două persoane, dar şi cu posibilitatea de a executa alte tipuri de misiuni. Totodată, şeful DSU a menţionat achiziţia unui simulator de zbor pentru categoriile de elicoptere existente în dotarea MAI, cu scopul de a creşte calitatea resurselor umane şi de a reduce costurile de pregătire a piloţilor. O altă achiziţie vizează două şalupe de căutare-salvare fluviale, iar Raed Arafat a subliniat şi echiparea în cadrul conceptului de protecţie chimic-biologic-radionuclear, potrivit Agerpres.

"Este vorba despre corturi de protecţie colectivă împotriva ameninţărilor chimice, biologice şi radionucleare, precum şi despre containere de management pentru pompieri şi de intervenţie - 15 containere. Vor fi achiziţionate diferite categorii de echipamente de protecţie pentru pompieri, pentru intervenţii în medii ostile, precum şi containere de decontaminare a populaţiei - 15 la număr, şi containere de decontaminare a infrastructurii şi tehnicii - alte 15. În plus, vor fi achiziţionate şi diverse tipuri de detectoare care vor fi utilizate de pompieri în activitatea lor”, a completat secretarul de stat în MAI, conform Agerpres.

El a adăugat că achiziţiile includ şi opt roboţi pentru intervenţii în medii CBRN, precum şi sisteme de drone pentru stingerea incendiilor la înălţime, alături de drone destinate identificării posibilelor victime şi a focarelor ascunse, potrivit Agerpres.

"Aici vorbim despre mini-drone care vor fi utilizate în zonele cu clădiri prăbuşite, capabile să pătrundă în interior şi să efectueze căutări. Aceste drone au fost validate în diferite situaţii şi sunt foarte importante, inclusiv în caz de cutremur şi în intervenţii în clădiri prăbuşite”, a susţinut Arafat, conform Agerpres.

Un alt concept avansat vizează gestionarea continuităţii utilităţilor publice din sistemul energetic.

"Aici vorbim despre diferite categorii de generatoare electrice, care se vor adăuga dotărilor existente în prezent. Vor fi achiziţionate 100 de generatoare de 250 kVA, 50 de generatoare de 450 kVA şi 50 de generatoare de 700 kVA. Este pentru prima dată când vom obţine generatoare de 700 kVA, care ne vor permite să asigurăm alimentarea cu energie electrică pentru o zonă mai extinsă pe o anumită perioadă, până la remedierea situaţiei de urgenţă”, a transmis Raed Arafat, potrivit Agerpres.

El a precizat că, în domeniul comunicaţiilor critice, comandă, control şi sisteme de avertizare ale apărării civile, se are în vedere achiziţia a 20 de autospeciale de comunicaţii specializate, precum şi a unui sistem naţional integrat de avertizare şi alarmare, care să înlocuiască dotările învechite (sirenele de avertizare) şi să permită trecerea la sisteme digitale, conform Agerpres.

Se are în vedere şi achiziţia unor autospeciale operative pentru a creşte mobilitatea militară şi a personalului, astfel: 150 de autospeciale 4x4, vehicule de transport 16+1, precum şi 42 de alte vehicule, alături de echipamente de sprijin logistic pentru toate tipurile de acţiuni, precum ateliere mobile de reparaţii şi cisterne de combustibil, a mai menţionat Arafat, a informat sursa menţionată.