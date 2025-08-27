Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Arctic Stream raportează scădere de 59% a cifrei de afaceri în primul semestru

A.B.
Piaţa de Capital / 27 august, 20:00

Arctic Stream raportează scădere de 59% a cifrei de afaceri în primul semestru

Arctic Stream (AST), integrator de infrastructură şi securitate IT listat la Bursa de Valori Bucureşti, a încheiat primul semestru din 2025 cu o cifră de afaceri de 30,41 milioane lei (6,01 milioane euro), în scădere cu 59% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit raportului publicat de companie.

Rezultatele au fost influenţate de lipsa unor proiecte semnificative rămase din anul anterior, de aprobarea lentă a bugetelor clienţilor şi de reducerea investiţiilor publice pe fondul presiunilor de diminuare a deficitului bugetar. Pentru prima oară, Arctic Stream raportează la nivel consolidat, incluzând participaţiile la Data Core Systems, Optimizor şi Cyber Arena.

Compania a înregistrat şi o pierdere de 2,58 milioane lei, determinată atât de scăderea profitului operaţional (-1,02 milioane lei), cât şi de reevaluarea negativă a deţinerilor în dolari SUA (-1,55 milioane lei).

„În prima jumătate a acestui an, veniturile şi profitul companiei au cunoscut un declin, pe fondul unei situaţii mai dificile în piaţă decât am putut anticipa. (...) Sunt convins că toate parteneriatele strategice în care ne-am angajat vor da rezultate în anii următori”, a declarat Dragoş Octavian Diaconu, fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Arctic Stream.

Imediat după publicarea raportului, compania a anunţat lansarea unei oferte publice de cumpărare a acţiunilor proprii, aprobată de ASF, la un preţ de 23 lei/acţiune, intermediată de SSIF Estinvest SA.

De asemenea, pe 9 octombrie, Arctic Stream va organiza cea de-a patra ediţie a evenimentului „Ziua Investitorului”, la care sunt invitaţi acţionarii şi alte persoane interesate.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 20:21)

    ce coincidenta, rezultate foarte proaste si oferta publica sa faca rost de actiiuni pentru sop invepe maine. dupa ce se da in oferta in pierdere pentru cei mai multi o sa vina rezultatele bune, pe pariu ca fac tot 7-8 milioane profit, au inceput cu mantocariile

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 20:32)

      Daca nu aveau PI PEline mai spargea marele boss milioane euroi in cateva luni pe achizitzii sau punea c. de adm. sau punea director nou in locu lui ca se arata zgarcit de numa

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0629
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3681
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8714
Gram de aur (XAU)Gram de aur474.4798

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb