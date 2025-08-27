Arctic Stream raportează scădere de 59% a cifrei de afaceri în primul semestru

Arctic Stream (AST), integrator de infrastructură şi securitate IT listat la Bursa de Valori Bucureşti, a încheiat primul semestru din 2025 cu o cifră de afaceri de 30,41 milioane lei (6,01 milioane euro), în scădere cu 59% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit raportului publicat de companie.

Rezultatele au fost influenţate de lipsa unor proiecte semnificative rămase din anul anterior, de aprobarea lentă a bugetelor clienţilor şi de reducerea investiţiilor publice pe fondul presiunilor de diminuare a deficitului bugetar. Pentru prima oară, Arctic Stream raportează la nivel consolidat, incluzând participaţiile la Data Core Systems, Optimizor şi Cyber Arena.

Compania a înregistrat şi o pierdere de 2,58 milioane lei, determinată atât de scăderea profitului operaţional (-1,02 milioane lei), cât şi de reevaluarea negativă a deţinerilor în dolari SUA (-1,55 milioane lei).

„În prima jumătate a acestui an, veniturile şi profitul companiei au cunoscut un declin, pe fondul unei situaţii mai dificile în piaţă decât am putut anticipa. (...) Sunt convins că toate parteneriatele strategice în care ne-am angajat vor da rezultate în anii următori”, a declarat Dragoş Octavian Diaconu, fondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie Arctic Stream.

Imediat după publicarea raportului, compania a anunţat lansarea unei oferte publice de cumpărare a acţiunilor proprii, aprobată de ASF, la un preţ de 23 lei/acţiune, intermediată de SSIF Estinvest SA.

De asemenea, pe 9 octombrie, Arctic Stream va organiza cea de-a patra ediţie a evenimentului „Ziua Investitorului”, la care sunt invitaţi acţionarii şi alte persoane interesate.