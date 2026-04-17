Armata libaneză acuză Israelul de încălcarea armistiţiului

Armata libaneză a acuzat vineri Israelul de „acte de agresiune” şi bombardamente, în pofida intrării în vigoare a unui armistiţiu de zece zile, anunţat joi de preşedintele american Donald Trump, în timp ce mişcarea Hezbollah a ripostat prin atacuri asupra unor poziţii militare israeliene din sudul Libanului.

Hezbollah a precizat că intervenţia sa a reprezentat „un răspuns la încălcarea armistiţiului de către armata ocupaţiei”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel, în noaptea de joi spre vineri, la respectarea deplină a acordului de încetare a focului de către toate părţile implicate.

În acelaşi timp, Donald Trump a anunţat organizarea unei întâlniri la Casa Albă între premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele libanez Joseph Aoun, estimată să aibă loc „în următoarele patru-cinci zile”.

Liderul american a susţinut totodată că Iranul ar fi acceptat să transfere Statelor Unite stocurile sale de uraniu îmbogăţit.