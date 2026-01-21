Armenia şi Azerbaidjan îşi vor unifica sistemele energetice

Armenia şi Azerbaidjan îşi vor integra sistemele energetice pentru a facilita importurile şi exporturile de energie, a declarat miercuri premierul armean Nikol Paşinian în parlamentul de la Tbilisi, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, Paşinian nu a dat detalii şi nu a precizat un termen pentru proiect, dar a arătat că se încadrează în coridorul strategic de tranzit din sudul Caucazului cunoscut ca Ruta Trump pentru Pace şi Prosperitate Internaţională (TRIPP).

Cele două ţări, foste republici sovietice, care au fost în război timp de decenii pentru enclava Nagorno Karabah din Azerbaidjan, cu populaţie majoritar armeană în trecut, au ajuns la un acord în august anul trecut, în urma unei întâlniri la vârf găzduite la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump, a informat Reuters.

Proiectul TRIPP va asigura Azerbaidjanului o rută directă prin sudul Armeniei către exclava Nahicevan şi către Turcia, cu care are relaţii strânse, potrivit sursei citate.