ARMO avertizează: dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit şi mai multe colete

M.P.
Comunicate de presă / 14 august, 16:37

ARMO avertizează: dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit şi mai multe colete

Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că salută iniţiativa Ministerului Finanţelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 EUR, dar avertizează că excepţia propusă pentru coletele procesate de autorităţile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiţă fiscală de proporţii, exploatată rapid de giganţii asiatici din e-commerce, fără niciun beneficiu pentru economia naţională.

Potrivit sursei citate:

„Proiectul prevede ca taxa de 25 lei să nu se aplice dacă vămuirea coletelor are loc în România. În câteva săptămâni, giganţii internaţionali vor redirecţiona volume masive de trimiteri care vin astăzi via alte state membre, transformând excepţia într-un mecanism de evitare fiscală la scară industrială, fără a plăti taxe suplimentare, doar cu scopul de a procesa trimiteri către destinatari din România sau alte state membre. Astfel, presiunea pe autorităţile vamale va creşte, fără să existe taxe care să susţină aceste eforturi administrative.

Contrar obiectivului declarat de reducere a volumelor netaxate, importurile extracomunitare ar continua să crească exponenţial. Capacitatea vamală a României ar fi folosită intens, fără venituri suplimentare la buget, iar presiunea asupra economiei locale s-ar accentua. Experienţa altor state membre arată că platformele asiatice exploatează sistematic astfel de portiţe legislative pentru a-şi consolida dominanţa”.

„Această excepţie riscă să facă din România o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganţii asiatici, nu un centru logistic real. Volumele non-UE vor continua să crească, veniturile bugetare vor continua să scadă, iar economia locală va pierde competitivitate," a declarat Cristi Movilă, Preşedintele ARMO.

Aceeaşi sursă precizează:

„Actuala formă a propunerii de taxă nu rezolvă aspectele structurale ale fenomenului coletelor non-UE: intrarea masivă a produselor neconforme, evitarea obligaţiilor fiscale şi sociale asumate de comerţul românesc, şi lipsa reciprocităţii în relaţiile comerciale cu state terţe.

Datele ARMO relevă amploarea impactului asupra economiei naţionale:

-77% dintre firmele româneşti de retail anticipează scăderi ale vânzărilor în următoarele 12 luni din cauza platformelor internaţionale

-75% dintre ele semnalează riscul de faliment pentru micii producători locali

-10+ miliarde lei anual pierduţi prin evaziunea fiscală structurală (TVA, CAS, CASS etc.)”

„Observăm acelaşi tipar: reglementări care încearcă să corecteze piaţa, dar excepţiile create permit şi alimentează exact comportamentele vizate. Toate aceste platforme non-UE se vor concentra pe excepţii. Vom prezenta autorităţilor şi factorilor decidenţi argumente şi soluţii concrete pentru ca o măsură necesară şi mult aşteptată să nu devină o cale legală de evitare fiscală, pe seama economiei româneşti," a afirmat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.

Sursa citată concluzionează:

„Companiile de curierat ar putea colecta uniform taxa de la platformele internaţionale, având vizibilitatea cea mai bună asupra coletelor extracomunitare pe care le livrează. Tocmai de aceea, ARMO consideră valid mecanismul de aplicare în care companiile de curierat să colecteze aceste taxe, indiferent de punctul de vămuire a coletelor. În cadrul procesului de transparenţă decizională, ARMO va solicita eliminarea excepţiei şi adoptarea unui mecanism uniform, capabil să aducă venituri complete la buget şi să protejeze economia locală de distorsiunile anticoncurenţiale ale platformelor internaţionale”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

