AROBS a raportat un profit net în creştere cu 17% în primele nouă luni din 2025

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS) a înregistrat în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei. EBITDA a urcat la 50 de milioane de lei, un avans de 15%, iar profitul net s-a majorat cu 17%, ajungând la 19 milioane de lei.

„Rezultatele din primele nouă luni ale anului confirmă revenirea AROBS pe o traiectorie clară de creştere şi atingerea celui mai bun nivel de performanţă financiară din ultimii doi ani. Evoluţia reflectă echilibrul dintre cele trei segmente de activitate şi impactul pozitiv al achiziţiilor realizate în ultimii ani, care consolidează structura Grupului şi contribuţia fiecărei linii de business. În acelaşi timp, continuăm să extindem prezenţa internaţională, atât prin investiţii directe, cât şi prin achiziţii strategice, care ne oferă acces la pieţe cu marje superioare şi oportunităţi de inovare. Aproximativ 70% din veniturile noastre provin de pe pieţele externe, ceea ce ne oferă stabilitate şi o perspectivă echilibrată în faţa ciclurilor economice. Recunoaşterea primită recent din partea Financial Times şi Statista, prin includerea Grupului în clasamentul „Europe's Long-Term Growth Champions”, confirmă stabilitatea modelului nostru de business şi direcţia strategică pe care o urmăm: creştere internaţională, disciplină financiară şi consolidarea expertizei noastre tehnologice”, a declarat Voicu Oprean, fondator şi CEO al AROBS.

La nivelul segmentelor de business, „Servicii Software” a generat venituri de 223,8 milioane de lei (-9% faţă de 9L 2024), evoluţia fiind influenţată de încetinirea activităţii pe verticala Automotive, care a început anul trecut şi al cărei impact a fost anticipat şi în acest an. Segmentul „Produse Software” a înregistrat venituri de 72,2 milioane de lei, în creştere cu 26% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce segmentul „Sisteme Integrate” a ajuns la venituri de 32,5 milioane de lei, datorită proiectelor strategice precum cel derulat pentru Casa Naţională de Pensii Publice.

„În trimestrul al treilea din 2025 am înregistrat cele mai bune rezultate din ultimii doi ani, cu o EBITDA de 19 milioane de lei, în creştere cu 35% faţă de T2 2025 şi cu 30% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024. Această evoluţie reflectă o optimizare a costurilor operaţionale coroborată cu creşterea trimestrială a veniturilor de aproximativ 18%. Marja brută a urcat la 29%, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, atât în valoare absolută, cât şi procentuală, ceea ce reflectă o structură mai eficientă şi o contribuţie echilibrată a segmentelor de business. Rezultatele confirmă eficienţa procesului de integrare a companiilor achiziţionate şi capacitatea Grupului de a menţine un nivel solid al profitabilităţii într-un mediu competitiv”, a declarat Bogdan Ciungradi, CFO al AROBS.

În 2025, AROBS a realizat trei tranzacţii de M&A, care reprezintă materializarea planului de creştere accelerată a Grupului. În martie 2025, Grupul a semnat achiziţionarea SVT Electronics, companie românească specializată în soluţii pentru managementul şi analiza datelor tahograf, consolidând verticala de produse software dedicate transporturilor şi logisticii. Prin achiziţionarea SVT Electronics, AROBS şi-a consolidat poziţia pe piaţa soluţiilor digitale dedicate managementului transportului şi logisticii, prin accesarea de noi segmente de piaţă, creşterea amprentei geografice în Europa şi extinderea portofoliul de produse şi servicii.

În iunie 2025, AROBS a semnat preluarea a 70% din Codingscape, companie americană cu peste 70 de specialişti, marcând o etapă majoră în extinderea pe piaţa din Statele Unite, una dintre cele mai competitive şi dinamice pieţe tehnologice la nivel global. Astăzi, AROBS este prezentă pe piaţa din America de Nord printr-o echipă locală formată din peste 70 de specialişti, susţinută de o reţea extinsă de peste 1.000 de profesionişti din Europa. Împreună, aceste echipe oferă servicii complete, de la arhitectură şi design tehnologic, până la dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software enterprise, pentru clienţi americani de mari dimensiuni. Această achiziţie oferă Grupului acces direct la o piaţă cu marje superioare, oportunităţi ample de inovare şi colaborări cu parteneri globali de top.

La începutul lunii noiembrie a acestui an, Grupul a anunţat semnarea achiziţionării a 65% din GESS Engineering, companie de inginerie din Sibiu, specializată în testarea şi validarea sistemelor complexe din industria automotive. Prin această tranzacţie, Grupul îşi extinde expertiza în validarea sistemelor, siguranţa şi integrarea vehiculului, într-o abordare axată pe competenţe cu aplicabilitate extinsă în ecosistemul de mobilitate, vehicule autonome şi sisteme embedded. Rezultatele financiare ale GESS Engineering vor fi consolidate după finalizarea tranzacţiei.

De asemenea, în luna octombrie 2025, AROBS Group a fost inclusă în clasamentul „Europe's Long-Term Growth Champions”, realizat de Financial Times în parteneriat cu Statista, care reuneşte 300 de companii europene cu cea mai ridicată rată medie anuală compusă de creştere (CAGR) în perioada 2014-2024. Această includere confirmă performanţa constantă şi capacitatea Grupului de a genera creştere sustenabilă pe termen lung, printr-un model de afaceri bazat pe echilibru între extinderea internaţională, investiţiile în tehnologii avansate şi menţinerea disciplinei financiare.