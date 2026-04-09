AROBS finalizează procesul de fuziune prin absorbţie pentru simplificarea structurii de grup

S.B.
Piaţa de Capital / 9 aprilie, 20:21

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă finalizarea procesului de fuziune prin absorbţie a companiilor AROBS Development & Engineering, Berg Computers, Nordlogic Software, Infobest Romania şi Centrul de Soft GPS, un demers strategic iniţiat în decembrie 2025 şi aprobat de acţionari în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 3 martie 2026. Fuziunea produce efecte începând cu data de 1 aprilie 2026.

„Finalizarea acestui proces reprezintă un pas important în direcţia simplificării şi consolidării organizaţionale a Grupului AROBS. Având în vedere că entităţile implicate funcţionau deja într-un cadru integrat din punct de vedere operaţional, fuziunea ne permite să eliminăm redundanţele, să optimizăm procesele interne şi să îmbunătăţim eficienţa la nivel de Grup. În acelaşi timp, această reorganizare creează un cadru mai clar pentru dezvoltarea viitoare, susţinut de o structură simplificată, o disciplină financiară riguroasă şi o capacitate mai bună de alocare a resurselor”, a declarat Voicu Oprean, Preşedinte Consiliu de Administraţie şi CEO al AROBS.

Prin această operaţiune, AROBS integrează juridic şi operaţional entităţile din Grup într-o singură structură, creând un cadru mai eficient pentru coordonarea activităţilor şi susţinerea dezvoltării viitoare. Companiile absorbite sunt dizolvate fără lichidare, iar AROBS Transilvania Software preia integral activele, pasivele, drepturile şi obligaţiile acestora, continuându-şi activitatea în forma juridică actuală. Fuziunea nu afectează activitatea operaţională a Grupului, ci are ca obiectiv eficientizarea şi simplificarea acesteia.

Decizia de fuziune are la bază faptul că toate entităţile implicate fac parte din acelaşi grup şi desfăşoară activităţi complementare, având procese operaţionale, infrastructură şi resurse în mare parte comune. În acest context, integrarea lor într-o singură entitate permite eliminarea redundanţelor şi o mai bună coordonare la nivel de Grup.

Finalizarea fuziunii va contribui la optimizarea costurilor administrative şi operaţionale, precum şi la simplificarea raportărilor financiare şi a fluxurilor interne. Totodată, integrarea completă a activităţilor va permite o utilizare mai eficientă a resurselor şi o mai bună aliniere a proceselor interne, inclusiv la nivel de infrastructură IT şi proceduri operaţionale. Rezultatele financiare ale entităţilor absorbite vor fi reflectate integral în situaţiile financiare ale AROBS Transilvania Software începând cu 1 aprilie 2026.

De asemenea, reorganizarea contribuie la consolidarea capacităţii de management şi la îmbunătăţirea procesului decizional, prin centralizarea coordonării activităţilor şi susţinerea unei strategii integrate la nivelul Grupului. În acelaşi timp, fuziunea facilitează o alocare mai bună a resurselor şi creează premisele pentru valorificarea mai rapidă a oportunităţilor de creştere. Procesul de integrare va continua la nivel operaţional, cu accent pe alinierea proceselor şi maximizarea sinergiilor la nivel de Grup.

Fuziunea nu implică modificări la nivelul capitalului social al AROBS Transilvania Software şi nu determină emiterea de acţiuni noi, având în vedere că societatea absorbantă deţinea participaţiile integrale în companiile absorbite.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

»=
?

