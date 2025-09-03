ASF adoptă măsuri pentru pieţele financiare nebancare şi aprobă modificări la societăţi de asigurări şi investiţii

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate - asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Modificarea Codului Bursei de Valori Bucureşti S.A. - Piaţa Reglementată Principală.

Autorizare

Aprobarea doamnei Ramona Livinţi în funcţia de Membru în Consiliul de Administraţie, fără puteri executive, în cadrul societăţii NN Asigurări S.A.;

Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Meta Estate Trust S.A. Bucureşti;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Inter Broker de Asigurare S.R.L. (radierea unui obiect secundar de activitate şi modificarea datelor de identificare ale unui conducător executiv şi ale administratorului);

Aprobarea modificărilor aduse conţinutului articolului 6 din Actul constitutiv al societăţii Asimar Insurance Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. (modificare structură asociaţi ca urmare a cesiunii de părţi sociale);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Aleda Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificare structură asociaţi ca urmare a cesiunii de părţi sociale şi modificare articole Act constitutiv);

Aprobarea societăţilor Infinity Capital Investments S.A. şi Gravity Capital Investments S.A. ca acţionari semnificativi direcţi şi indirecţi la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID).