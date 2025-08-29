Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ASF lansează selecţia pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fondului de compensare a investitorilor

I.S.
Comunicate de presă / 29 august, 13:33

ASF lansează selecţia pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fondului de compensare a investitorilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început procesul de selecţie pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fondului de compensare a investitorilor (FCI) pentru perioada rămasă până la data expirării mandatelor membrilor actualului Consiliu de Administraţie, respectiv 12 august 2026, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 12 septembrie 2025, ora 23:59, la adresa de e-mail candidati.presedinte.FCI@asfromania.ro. Lista cerinţelor pentru ocuparea postului, conţinutul dosarului de candidatură, precum şi regulile de transmitere a dosarelor de candidatură pot fi accesate aici.

Membrii Consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor şi să nu se afle în situaţii de incompatibilitate/conflict de interese conform art. 16 din acelaşi act normativ, respectiv:

Art. 15. - Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau de studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licenţă şi master;

b) să aibă o bună reputaţie şi probitate morală;

c) să aibă experienţă profesională dovedită în domeniul financiar bancar sau nebancar de minimum 8 ani, în cazul absolvenţilor de studii universitare în domeniul economic sau juridic, sau de minimum 10 ani, în cazul absolvenţilor de studii universitare în alte domenii.

Art. 16. - Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să nu fie soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;

b) să nu fie senatori, deputaţi, membri ai Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;

c) să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancţiuni prevăzute de lege;

d) să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancţiuni prevăzute de lege;

e) să nu deţină în cadrul vreunei entităţi prevăzute la art. 3 alin. (1) calitatea de acţionar, angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz;

f) să nu fi fost condamnaţi în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de legislaţia în domeniul financiar bancar, legislaţia privind insolvenţa sau protecţia consumatorilor;

g) să nu fi fost sancţionaţi de ASF sau Banca Naţională a României (BNR) cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.

Conform articolului 14 din Legea nr. 88/2021, Fondul de compensare a investitorilor este administrat de un Consiliu de Administraţie compus din:

a) doi membri desemnaţi de către ASF, dintre care unul este Preşedintele Consiliului de Administraţie;

b) un membru desemnat de către ASF la propunerea Ministerului Finanţelor;

c) un membru desemnat de către ASF dintre reprezentanţii propuşi de către participanţii la Fond din rândul acestora;

d) un membru desemnat de către BNR.

Membrii Consiliului de Administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani, prin act administrativ individual emis de către ASF, cu excepţia membrului desemnat de către BNR, care este numit prin ordin al guvernatorului BNR, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 15 şi 16.

