ASF: România, aleasă în Comitetul Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va reprezenta România în Comitetul Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS), pentru perioada 2026-2027, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Alegerea ASF, reprezentată de Vicepreşedintele Daniel Armeanu, în Comitetul Executiv al IOPS, a fost aprobată în Adunarea Generală a Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private, ce a avut loc la Istanbul între 5 şi 7 noiembrie 2025. Acest demers reconfirmă recunoaşterea contribuţiei României în domeniul supravegherii sistemelor de pensii private şi a rolului său activ în elaborarea standardelor, principiilor şi bunelor practici globale privind sustenabilitatea şi protecţia participanţilor la fondurile de pensii.

„Participarea României la conducerea IOPS înseamnă o apreciere, la nivel internaţional, a maturităţii şi profesionalismului sistemului nostru de pensii private. Este o oportunitate de a contribui activ la consolidarea arhitecturii globale a pensiilor, într-o perioadă în care stabilitatea şi echitatea intergeneraţională devin piloni ai încrederii publice în economiile moderne”, a declarat domnul Alexandru Petrescu, Preşedintele ASF.

Prezent la Adunarea Generală de la Istanbul, domnul Daniel Armeanu, Vicepreşedinte al ASF, a subliniat importanţa asigurării unor plăţi periodice şi sustenabile pentru viitorii pensionari, ca element central al funcţionării unui sistem de pensii private echilibrat.

„În cadrul reuniunilor de la Istanbul, discuţiile s-au concentrat pe modalităţile prin care sistemele de pensii pot asigura venituri stabile şi sustenabile pentru viitorii pensionari. Obiectivul principal al IOPS este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei supravegherii sistemelor private de pensii la nivel global, pentru a garanta venituri constante pe termen lung la pensie. În acest context, sunt încurajate plăţile periodice pe termen lung din fondurile de pensii, fiind recomandată evitarea plăţilor într-o singură tranşă, cu excepţia situaţiilor în care activele sunt de valoare redusă sau în cazuri excepţionale”, a explicat domnul Daniel Armeanu.

Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) este un organism independent, creat în 2004, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei supravegherii pensiilor private la nivel internaţional. În prezent, IOPS are 90 de membri din 79 de jurisdicţii, inclusiv OCDE şi Banca Mondială, şi constituie cea mai reprezentativă platformă globală de cooperare în domeniu. România este membru al IOPS din 2007.

Comitetul Executiv al IOPS este principala structură de conducere a organizaţiei, cu un mandat de doi ani, format din 5-15 membri provenind din cel puţin trei continente. Acesta stabileşte obiectivele strategice, coordonează activitatea organizaţiei şi asigură relaţia cu alte instituţii internaţionale.

ASF va continua să contribuie activ la dezvoltarea pieţei internaţionale a pensiilor private, promovând standarde ridicate de transparenţă, echitate şi protecţie a participanţilor.