ASF: Situaţia Armătura rămâne în monitorizare; vom adopta măsurile necesare în funcţie de aspectele constatate

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) monitorizează situaţia societăţii Armătura şi, în funcţie de aspectele rezultate din analizele efectuate, va adopta măsurile necesare, cu luarea în considerare a competenţelor deţinute de ASF, ne-a transmis operatorul pieţei noastre de capital.

Redăm în continuare răspunsul primit de la autoritate: ”În raport cu situaţia prezentată de dumneavoastră care vizează contextul în care a fost adoptată Hotărârea AGEA Armătura din data de 24 iunie 2025 prin care acţionarii societăţii au aprobat dizolvarea şi iniţierea procedurii de lichidare ca urmare a diminuării activului net al societăţii (determinat ca diferenţa dintre totalul activelor şi totalul datoriilor), la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris şi imposibilităţii de realizare a obiectului de activitate, în temeiul art. 15324 şi art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, ASF a solicitat societăţii să analizeze elementele (de fapt şi de drept) care au stat la baza adoptării acestei hotărâri, să comunice autorităţii şi acţionarilor/investitorilor informaţii suplimentare de natură a clarifica această situaţie, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea în care societatea a înţeles să aplice prevederile art. art. 15324 din Legea 31/1990 şi să dispună măsurile care se impun pentru a asigura conformitatea operaţiunii aprobate de AGEA din data de 24 iunie 2025.

Prin intermediul raportului curent publicat în data de 05 august 2025, societatea a precizat, printre altele, că documentaţia care a fundamentat hotărârea AGEA din data de 24 iunie 2025 conţine o eroare în ceea ce priveşte valoarea capitalului social şi, pe cale de consecinţă, deşi concluzia juridică privind necesitatea dizolvării era, la acel moment, conformă cu prevederile legale şi s-a bazat pe informaţiile disponibile, temeiul factual privind testul activului net s-a dovedit ulterior a fi incorect. Din această cauză, motivul specific de dizolvare nu mai poate fi menţinut.

În aceste condiţii, societatea va proceda la convocarea unei noi Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, care să decidă cu privire la (1) revocarea Hotărârii AGEA din 24 iunie 2025, având în vedere menţionarea eronată a dizolvării în baza art. 15324 şi (2) dizolvarea şi iniţierea procedurii de lichidare, întemeiată exclusiv pe celelalte motive legale şi subzistente, respectiv imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate art. 227 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

Faţă de situaţia prezentată, precizăm că situaţia rămâne în monitorizarea ASF. De asemenea, datele şi informaţiile comunicate de societate, coroborate cu întregul context asociat acestei operaţiuni, vor fi valorificate de către ASF în cadrul activităţilor specifice de supraveghere, urmând ca, în funcţie de aspectele specifice rezultate din analizele efectuate, să fie adoptate măsurile apreciate ca fiind necesare, cu luarea în considerare a competenţelor deţinute de ASF.

Totodată, este de reţinut faptul că, ori de câte ori, în urma analizelor efectuate în cadrul procesului de supraveghere a modului în care sunt respectate obligaţiile legale de transparenţă/raportare de către emitenţi, se constată existenţa unor fapte care reclamă adoptarea de măsuri de autoritate cu caracter public, acestea sunt publicate în Buletinul Oficial al ASF şi, după caz, pe website-ul BVB în secţiunile dedicate special emitenţilor”.