Atenţionare MAE: Fenomene meteorologice severe în Regatul Unit din cauza furtunii Chandra

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord că autorităţile locale au emis un avertisment privind fenomene meteorologice severe asociate furtunii Chandra, care vor afecta teritoriul ţării luni şi marţi, conform Agerpres.

Sunt în vigoare următoarele avertizări:

- cod portocaliu pentru regiunile Devon (sud), Dorset, Somerset (sud) şi Cornwall (sud-est);

- cod galben pentru Cornwall, sud-vestul Ţării Galilor şi Devon (nord);

- alertă de ninsoare în nordul Angliei şi în Scoţia.

Sunt aşteptate rafale puternice de vânt şi precipitaţii abundente, care pot provoca perturbări semnificative ale infrastructurii, întreruperi în furnizarea energiei electrice şi disfuncţionalităţi ale reţelelor de telefonie mobilă, precum şi perturbări importante ale transportului feroviar şi rutier, potrivit Agerpres.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasările neesenţiale în zonele afectate, să urmărească permanent actualizările oficiale şi alertele locale şi să verifice în prealabil cu compania aeriană starea zborurilor. În cazul unei situaţii de urgenţă majore pe teritoriul Regatului Unit, cetăţenii români sunt sfătuiţi să sune la numărul de urgenţă local 999, conform Agerpres.

Pentru informaţii actualizate în timp real privind situaţia meteorologică, cetăţenii români pot consulta pagina oficială a Met Office: weather.metoffice.gov.uk.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la Consulatul General al României la Londra, la următoarele numere de telefon: +44276027328, +442076029833, +442076036694, +442076025193, +442076030572 şi +442076022065. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center, relatează Agerpres.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială sau de urgenţă pot apela şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Londra: +447738716335.