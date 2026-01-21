Australian Open: După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu

Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, miercuri, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de grand slam Australian Open, potrivit news.ro.

Cîrstea şi Kalinskaia au fost învinse de echipa Elise Mertens/Shuai Zhang (Belgia/China), scor 6-4, 6-2. Confruntarea a durat o oră şi 20 de minute.

În urmă cu o zi, perechea Jaqueline Cristian/Anna Bodnar (România/Ungaria) a fost eliminată în runda inaugurală de echipa Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova (Marea Britanie/Cehia), cap de serie 12, scor 6-3, 6-2.

Premiul pentru fiecare pereche eliminată în primul tur este de 10 puncte şi 44.000 de dolari australieni.