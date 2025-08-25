AutoEco: Vânzările de piese pentru climatizare auto au crescut cu aproape 30%

Temperaturile ridicate din această vară au schimbat priorităţile şoferilor, potrivit unui comunicat AutoEco emis redacţiei. Aerul condiţionat nu mai este perceput doar ca un element de confort, ci ca o componentă esenţială a siguranţei şi a stării de bine la volan. În perioada mai - august, AutoEco a consemnat o creştere de aproape 30% a vânzărilor de piese pentru climatizare auto faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cele mai căutate produse au fost radiatoarele AC, vitale pentru funcţionarea instalaţiei, urmate de filtrele de habitaclu - care influenţează direct calitatea aerului respirat în maşină - şi spray-urile de igienizare, utilizate pentru eliminarea bacteriilor şi a mucegaiului din sistem. Împreună, aceste categorii au generat peste 17% din vânzările AutoEco pe timpul verii, în creştere faţă de 12% în 2024.

Creşterea interesului s-a reflectat şi în cererea de consultanţă. Numărul şoferilor care au apelat la echipa AutoEco pentru identificarea pieselor compatibile şi recomandări de întreţinere a urcat cu 40% în ultimele luni.

Principalele motive de îngrijorare sunt răcirea insuficientă a habitaclului, zgomotele la pornirea instalaţiei şi mirosurile persistente, generate de acumulări de bacterii şi mucegai. În absenţa unei verificări regulate, aceste simptome pot duce la defecţiuni mai grave, costisitoare şi cu impact direct asupra confortului zilnic.

„Aerul condiţionat este adesea privit ca un detaliu de confort, dar realitatea este că funcţionarea corectă a acestuia ţine de sănătate şi de siguranţă. Un sistem neigienizat sau neverificat poate aduce bacterii şi alergeni în habitaclu şi poate reduce vizibilitatea prin aburirea geamurilor. Din acest motiv, recomandăm clienţilor noştri să facă o verificare completă o dată pe an şi să nu amâne schimbarea filtrului sau igienizarea instalaţiei. Diferenţa de cost între prevenţie şi reparaţie este semnificativă: câteva sute de lei investiţi la timp pot evita cheltuieli de peste o mie de lei şi, mai important, pot preveni disconfortul sau riscurile la drum. În plus, observăm că şoferii devin mai atenţi la aceste aspecte şi cer tot mai des sfaturi specializate, ceea ce arată o maturizare a pieţei şi o responsabilitate mai mare din partea celor care conduc zilnic în oraşe cu trafic şi poluare ridicată”, spune Costin Stan, CEO AutoEco.

Potrivit sursei, diferenţa dintre prevenţie şi reparaţie este vizibilă şi în costuri. O verificare completă a instalaţiei, realizată anual, presupune o cheltuială de 150-250 de lei. În lipsa acestei verificări, defectele pot evolua către intervenţii de ordinul sutelor sau miilor de lei - de la 350-750 de lei pentru un radiator AC până la peste 1.500 de lei pentru înlocuirea unui compresor. În cazul unor modele precum VW Passat, Ford Focus sau Renault Megane, defecţiunile la compresor sunt frecvente, iar pentru automobile premium, precum BMW E90 sau Audi A4, poziţionarea dificilă a pieselor face ca reparaţiile să fie şi mai costisitoare.

Un alt risc major este cel pentru sănătate. Bacteriile şi fungii acumulaţi în conducte pot declanşa alergii şi iritaţii respiratorii, mai ales în cazul copiilor sau al persoanelor cu sensibilităţi. Mirosurile persistente din habitaclu şi aburirea geamurilor sunt semnale clare că sistemul nu mai funcţionează corect, iar ignorarea lor poate afecta atât confortul, cât şi siguranţa rutieră.

Pentru a sprijini şoferii în alegerea pieselor corecte şi în întreţinerea periodică a instalaţiei, AutoEco oferă un configurator dedicat, consultanţă personalizată prin telefon şi WhatsApp şi o gamă extinsă de produse OE şi aftermarket. Livrarea rapidă, transparenţa în stocuri şi opţiunile de retur completează serviciile gândite să răspundă unei cereri tot mai mari în sezonul cald.

În contextul verilor tot mai călduroase, întreţinerea aerului condiţionat rămâne cea mai eficientă strategie pentru a evita costurile mari şi situaţiile neplăcute din trafic. Prevenţia aduce beneficii financiare clare şi contribuie la protejarea sănătăţii, dar şi la menţinerea siguranţei în timpul condusului.