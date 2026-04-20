Avalyn Pharma vrea să atragă capital pentru studiile medicamentelor sale inhalabile

Compania americană de biotehnologie Avalyn Pharma vrea să lanseze o ofertă publică iniţială (IPO) prin care să obţină finanţarea necesară susţinerii medicamentului său principal, AP01, respectiv pentru studii clinice esenţiale, conform bioxconomy.com.

AP01 este o formulă inhalatorie de pirfenidonă, un medicament utilizat pe scară largă sub formă orală pentru tratarea fibrozei pulmonare idiopatice (FPI). În prezent, medicamentul se află într-un studiu de fază IIb pentru fibroza pulmonară progresivă. Conform unui document depus de companie la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), AP01 este pregătit să intre în studiile de fază III, odată cu obţinerea veniturilor anticipate din IPO.

Compania de biotehnologie dezvoltă, de asemenea, AP02 - o versiune inhalatorie a nintedanibului - un alt medicament pentru fibroza pulmonară idiopatică, comercializat sub denumirea de Ofev şi Vargatef în formă orală. Avalyn mai dezvoltă AP03, un medicament preclinic care combină pirfenidonă şi nintedanib într-o formulă inhalatorie. O astfel de terapie combinată urmăreşte să elimine efectele secundare adiţionale care au împiedicat asocierea acestor medicamente în formele lor orale.

Avalyn a mai derulat operaţiuni de strângere de fonduri. Conform sursei citate, compania a obţinut 100 de milioane de dolari într-o rundă seria D în iulie 2025. Aceasta a urmat unei runde seria C de 175 de milioane de dolari în septembrie 2023 şi unei runde seria B de 35,5 milioane de dolari în aprilie 2020. Documentul SEC precizează că firma a intrat în 2026 cu 138 de milioane de dolari şi 51 de angajaţi.

Avalyn Pharma este condusă de CEO Lyn Baranowski, care a lucrat anterior la Pearl Therapeutics, unde a contribuit la dezvoltarea tratamentelor achiziţionate ulterior de AstraZeneca şi comercializate sub denumirile Breztri şi Bevespi.