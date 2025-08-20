AVBS: Soluţii pentru reducerea ratelor la credite în contextul scumpirilor

Românii se confruntă în 2025 cu un val de creşteri de taxe şi impozite, care afectează direct bugetul personal sau afacerile lor şi capacitatea de plată a creditelor deja contractate, potrivit unui comunicat AVBS emis redacţiei. În acest context, ei caută soluţii pentru a-şi diminua costurile lunare în privinţa creditelor, iar brokerii confirmă că există metode simple şi eficiente.

1. Refinanţarea prin extinderea perioadei de rambursare şi scăderea dobânzii

Una dintre cele mai eficiente metode prin care românii îşi pot reduce rata lunară este refinanţarea creditelor, combinată cu extinderea perioadei de rambursare şi obţinerea unei dobânzi mai mici. Practic, prin trecerea la un nou credit cu condiţii avantajoase, clientul plăteşte rate mai mici, iar presiunea asupra bugetului scade considerabil.

De exemplu, un credit ipotecar cu rată de 2.500 lei pe 20 de ani poate fi refinanţat pe 25 de ani, cu dobândă redusă, iar rata poate ajunge la aproximativ 1.800 lei. Astfel, economia lunară este de sute de lei, bani care pot fi redirecţionaţi către cheltuieli curente sau economii.

Această operaţiune devine tot mai relevantă în actualul climat economic, unde fiecare leu contează.

2. Consolidarea creditelor şi o scădere a ratei cu 37%

Un exemplu elocvent vine de la un client AVBS care, în luna iunie 2025, plătea o rată totală lunară de 4668 lei pentru două credite, ambele de nevoi personale, cu dobânzi fixe de 14% şi respectiv 13%.

"Prin analiză detaliată realizată de un broker al companiei noastre, s-a propus o refinanţare prin consolidare, proces prin care cele două împrumuturi au fost comasate într-un singur imprumut, la o dobândă fixa de 6.5%, pe o perioadă de 60 de luni.

Rezultatul a dus la o scădere procentuală a ratei de circa 37% şi o scadere a ratelor lunare de 1733 lei. Astfel, noua rată este de 2935 lei. Totodată, clientul a fost asistat gratuit în procesul de obţinere a refinanţării şi a beneficiat de sprijin personalizat în relaţia cu banca”, a declarat Valentin Anghel, fondator şi CEO AVBS Broker de Credite.

Cine poate beneficia de astfel de optimizări

Refinanţarea este o soluţie viabilă pentru:

-Persoanele cu mai multe credite active (ipotecar, nevoi personale, leasing);

-Cei care au contractat credite cu dobânzi mari în anii anteriori;

-Antreprenori care doresc să-şi reducă presiunea lunară a ratelor;

-Persoane fizice afectate de creşterea taxelor, costurilor la utilităţi sau inflaţiei.

3. Indrumarea specializată a brokerilor

Exertiza unui broker de credite este esenţială în procesul de refinanţare. Acesta realizează o analiză profesională, având acces la ofertele tuturor băncilor. Drept urmare, poate negocia condiţii mai bune pentru client, prin utilizarea de simulatoare financiare performante. Astfel, clientul primeşte soluţii personalizate, nu simple oferte standardizate, care pot aduce reduceri considerabile ale ratelor.

"Într-o perioadă marcată de presiune fiscală şi economică, optimizarea costurilor financiare devine o formă de supravieţuire inteligentă. Refinanţarea, sub toate formele ei, nu înseamnă doar o rată mai mică, ci şi linişte financiară, predictibilitate şi echilibru”, a adăugat Valentin Anghel.