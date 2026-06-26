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BBC: ONU suspendă evacuarea a peste 11.000 de marinari din Strâmtoarea Ormuz după atacul asupra unui cargou

T.B.
Internaţional / 26 iunie, 07:01

BBC: ONU suspendă evacuarea a peste 11.000 de marinari din Strâmtoarea Ormuz după atacul asupra unui cargou

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) a ONU a suspendat planul de evacuare a peste 11.000 de marinari blocaţi în Strâmtoarea Ormuz, după ce un cargou care traversa această cale navigabilă a fost atacat, scrie BBC.

Şeful OMI, Arsenio Dominguez, a declarat că mai multe nave fuseseră deja evacuate, dar agenţia dorea să se asigure că "garanţiile de siguranţă necesare" vor continua să fie în vigoare, potrivit BBC.

Agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO a raportat, joi, că o navă a fost lovită, la 7,5 mile marine sud-est de portul Dahit, din Oman, de "un proiectil necunoscut". Nu au fost raportate victime, relatează BBC.

Firma de gestionare a riscurilor maritime Vanguard a declarat că nava "Ever Lovely", sub pavilionul Singapore, şi-a continuat drumul prin strâmtoare în ciuda atacului, potrivit BBC.

Oficialii americani au afirmat că Iranul a tras asupra navei, potrivit relatărilor presei americane, scrie BBC. Organismul înfiinţat de Iran pentru gestionarea strâmtorii a declarat că navelor care trec în afara rutelor desemnate nu li se va garanta trecerea în siguranţă, potrivit BBC.

Într-o postare pe X, Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA) a declarat: "Orice consecinţe rezultate din utilizarea rutelor neautorizate vor fi responsabilitatea proprietarului, operatorului şi comandantului navei", potrivit BBC.

Sute de nave şi mii de marinari sunt blocaţi în Golf încă din februarie, din cauza războiului dus de SUA şi Israel împotriva Iranului, relatează BBC.

Încercarea de evacuare a ONU a fost anunţată abia marţi, după redeschiderea strâmtorii, Dominguez afirmând că "operaţiunea de amploare" s-a bucurat de cooperarea Iranului, a Omanului, a SUA, a altor state costiere din regiune şi a industriei maritime, potrivit BBC.

Dominguez a declarat, joi, într-un comunicat, că nava care a fost atacată "nu a tranzitat în conformitate cu cadrul de evacuare al OMI", relatează BBC.

"Am reiterat întotdeauna că siguranţa marinarilor rămâne primordială. Prin urmare, pentru a asigura o abordare coordonată şi siguranţa navigaţiei, planul de evacuare va fi suspendat până la obţinerea unor clarificări suplimentare", a adăugat el, potrivit BBC.

Site-ul de urmărire a navelor MarineTraffic a precizat că nava Ever Lovely a intrat în strâmtoare, joi dimineaţă, pe ruta sudică şi a ieşit pe partea de est în jurul orei 15:30, ora locală (16:30 BST), relatează BBC.

Vanguard a raportat, de asemenea, că nu a fost necesară nicio asistenţă, potrivit BBC.

Săptămâna trecută, SUA şi Iranul au convenit să pună capăt ostilităţilor în baza unui acord în 14 puncte, care a cerut Iranului să depună "cele mai bune eforturi pentru trecerea în siguranţă a navelor comerciale fără taxă timp de 60 de zile", relatează BBC.

Cu toate acestea, Teheranul a declarat în repetate rânduri că intenţionează să perceapă ceea ce numeşte taxe de serviciu maritim pentru traversarea strâmtorii, spre deosebire de tarife, potrivit BBC.

SUA se opune cu înverşunare planului, secretarul de stat Marco Rubio avertizând, marţi, că nicio ţară nu are voie să impună taxe pe Strâmtoarea Ormuz, pe care a numit-o "o cale navigabilă internaţională", relatează BBC.

Rubio se află în prezent în Bahrain, ca parte a unui tur al Golfului pentru a discuta despre înţelegerea cu Teheranul, potrivit BBC.

După ce atacurile americane şi israeliene împotriva Iranului au început, la sfârşitul lunii februarie, Teheranul a închis efectiv strâmtoarea, o cale navigabilă critică pentru transporturile de petrol şi gaze, provocând o creştere a preţurilor globale ale petrolului şi sufocând transporturile de alte mărfuri esenţiale, cum ar fi îngrăşămintele, scrie BBC.

Cu toate acestea, costul ţiţeiului a scăzut drastic de când SUA şi Iranul au semnat un Memorandum de Înţelegere (MOU) la 17 iunie, care a stabilit o perioadă de 60 de zile pentru negocierile privind programul nuclear al Teheranului şi alte măsuri pentru a pune capăt războiului, relatează BBC.

Joi, preţul petrolului a scăzut pentru scurt timp sub 72,48 dolari barilul, nivelul la care era cu o zi înainte ca SUA şi Israel să lanseze atacuri asupra Iranului, înainte de a ajunge la 73,23 dolari, potrivit BBC.

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