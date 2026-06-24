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BBC: Şeful AIEA confirmă reluarea inspecţiilor în Iran

A.M.
Internaţional / 24 iunie, 19:16

Sursa foto: X/Rafael Mariano Grossi

Sursa foto: X/Rafael Mariano Grossi

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a confirmat miercuri că inspectorii organizaţiei vor efectua verificări în Iran, în baza acordului preliminar de pace încheiat recent între Washington şi Teheran. Grossi a precizat că agenţia lucrează deja la stabilirea detaliilor tehnice, inclusiv a calendarului, procedurilor şi locaţiilor exacte pentru inspecţii, relatează BBC.

Anunţul vine în contextul unei dispute publice aprinse între oficialii americani şi cei iraniei cu privire la termenii memorandumului de înţelegere semnat săptămâna trecută, un acord menit să pună capăt ostilităţilor din regiune şi să permită reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, conform sursei citate.

„Există un război al cuvintelor aici. Unii spun «da», alţii spun «nu». Înţeleg declaraţiile politice (...), dar lucrul fundamental este că a fost semnat un memorandum de ambele părţi, care menţionează explicit, cu litere îngroşate, că activităţile nucleare vizate vor fi supravegheate de AIEA”, a declarat Rafael Grossi în timpul unei vizite în Japonia, mai adaugă sursa menţionată.

Potrivit documentului, diluarea stocurilor de uraniu înalt îmbogăţit ale Iranului urmează să se desfăşoare sub monitorizarea directă a AIEA. Cu toate acestea, adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a reacţionat prompt, afirmând că accesul la instalaţiile nucleare afectate de bombardamentele americane din vara anului trecut şi la stocurile de material fisionabil va fi negociat abia în cadrul unui acord final cu SUA, condiţionat de ridicarea efectivă a tuturor sancţiunilor economice, relatează BBC.

Disputa a fost alimentată şi de declaraţiile oficialilor de la Casa Albă. Vicepreşedintele JD Vance afirmase anterior că Iranul a acceptat deja reprimirea inspectorilor, declaraţie susţinută şi de preşedintele Donald Trump, dar respinsă iniţial de Ministerul de Externe de la Teheran, care a invocat lipsa unor discuţii detaliate pe acest subiect, conform sursei citate.

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