BBC: SUA impun sancţiuni unei rafinării de aur din Rwanda acuzate de contrabandă cu minerale din RD Congo

Statele Unite ale Americii au impus sancţiuni economice împotriva unei importante rafinării de aur din Rwanda, Gasabo Gold Refinery, şi a doi directori executivi ai acesteia, Jean Malic Kalima (preşedinte) şi Bosco Kayobotsi (director general), relatează BBC.

Autorităţile de la Washington acuză entitatea că coordonează o reţea de contrabandă cu minerale provenite din zonele controlate de rebeli în Republica Democratică Congo (RD Congo), conform sursei citate.

Conform Departamentului Trezoreriei din SUA, reţeaua sancţionată colaborează direct cu gruparea rebelă M23, care controlează teritorii vaste din estul RD Congo bogate în zăcăminte de aur şi coltan, un minereu strategic utilizat la scară largă în industria electronică globală. Documentele oficiale indică faptul că, la începutul anului 2026, cel puţin 60 de kilograme de aur, evaluate la milioane de dolari, au fost transferate ilegal din estul congonez către rafinăria din Rwanda. Sancţiunile vizează, de asemenea, trei companii miniere controlate de Kalima: Bugambira Mines, Wolfram Mining and Processing şi Rwinkwavu Mining Corporation, mai adaugă BBC.

„Statele Unite nu vor permite grupurilor ilegale să profite de pe urma comerţului ilicit cu minerale şi să destabilizeze regiunea. Bogăţia minerală a Republicii Democratice Congo aparţine de drept poporului congonez”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit sursei citate.

Măsura administrativă blochează activele entităţilor deţinute sub jurisdicţia americană şi interzice companiilor sau cetăţenilor din SUA să deruleze tranzacţii comerciale cu părţile vizate. Anterior, şi Uniunea Europeană a impus sancţiuni similare împotriva Gasabo Gold Refinery pentru exploatarea conflictelor armate din regiune, conform BBC.