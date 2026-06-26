Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BBC: SUA impun sancţiuni unei rafinării de aur din Rwanda acuzate de contrabandă cu minerale din RD Congo

A.M.
Internaţional / 26 iunie, 18:51

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Statele Unite ale Americii au impus sancţiuni economice împotriva unei importante rafinării de aur din Rwanda, Gasabo Gold Refinery, şi a doi directori executivi ai acesteia, Jean Malic Kalima (preşedinte) şi Bosco Kayobotsi (director general), relatează BBC.

Autorităţile de la Washington acuză entitatea că coordonează o reţea de contrabandă cu minerale provenite din zonele controlate de rebeli în Republica Democratică Congo (RD Congo), conform sursei citate.

Conform Departamentului Trezoreriei din SUA, reţeaua sancţionată colaborează direct cu gruparea rebelă M23, care controlează teritorii vaste din estul RD Congo bogate în zăcăminte de aur şi coltan, un minereu strategic utilizat la scară largă în industria electronică globală. Documentele oficiale indică faptul că, la începutul anului 2026, cel puţin 60 de kilograme de aur, evaluate la milioane de dolari, au fost transferate ilegal din estul congonez către rafinăria din Rwanda. Sancţiunile vizează, de asemenea, trei companii miniere controlate de Kalima: Bugambira Mines, Wolfram Mining and Processing şi Rwinkwavu Mining Corporation, mai adaugă BBC.

„Statele Unite nu vor permite grupurilor ilegale să profite de pe urma comerţului ilicit cu minerale şi să destabilizeze regiunea. Bogăţia minerală a Republicii Democratice Congo aparţine de drept poporului congonez”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit sursei citate.

Măsura administrativă blochează activele entităţilor deţinute sub jurisdicţia americană şi interzice companiilor sau cetăţenilor din SUA să deruleze tranzacţii comerciale cu părţile vizate. Anterior, şi Uniunea Europeană a impus sancţiuni similare împotriva Gasabo Gold Refinery pentru exploatarea conflictelor armate din regiune, conform BBC.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

26 iunie
Ediţia din 26.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2390
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5912
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6838
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0731
Gram de aur (XAU)Gram de aur598.3364

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb