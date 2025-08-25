Befit preia patru cluburi Barzz din Sibiu şi Deva

Befit, noul brand de fitness lansat de Vectr Holdings, îşi accelerează expansiunea prin achiziţia a patru cluburi Barzz - două în Sibiu şi două în Deva, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Locaţiile vor fi integrate oficial în reţeaua Befit pe 25 august şi vor fi remodelate şi aduse la standardele brandului în această toamnă.

Achiziţia marchează un pas important în ritmul alert de creştere al Befit. Cu şase cluburi deja parte din reţea - inclusiv cele patru preluate de la Barzz - compania este pe drumul cel bun pentru a atinge 20 de locaţii până la sfârşitul anului.

”Cluburile Barzz se potrivesc perfect strategiei noastre de expansiune. Am identificat nu doar locaţii cu mare potenţial, ci şi antreprenori competenţi, care ni se alătură acum în echipa de management. Această achiziţie reprezintă un pas semnificativ în planul nostru de a face fitness-ul mai accesibil, tehnologizat şi adaptat comunităţilor urbane”, a declarat Milan Mirkovic, General Manager Befit.

Potrivit sursei, integrarea cluburilor va fi realizată treptat, începând cu 25 august, moment din care membrii vor avea acces la platforma digitală Befit - website, aplicaţie mobilă şi sistem tehnic unitar. Cluburile din Deva Mall şi Metalurgiştilor Sibiu vor fi primele care vor trece prin procesul de remodelare, în luna septembrie, urmând ca celelalte două să fie adaptate în octombrie. Lucrările vor fi efectuate în principal pe timpul nopţii, pentru a reduce la minimum impactul asupra clienţilor.

Pentru membri, tranziţia de la Barzz la Befit va însemna acces la o infrastructură modernizată, la abonamente flexibile începând de la 150 RON pe lună şi la o experienţă de antrenament conectată la cele mai noi tehnologii. În prima lună de funcţionare, Befit a testat infrastructura de automatizare prin deschiderea a două cluburi-pilot, unde 1.000 de persoane s-au antrenat gratuit timp de o lună. Peste 70% dintre participanţi şi-au exprimat intenţia de a continua cu un abonament plătit, confirmând relevanţa modelului propus.

Automatizarea Befit depăşeşte cu mult simplul acces în cluburi, asigurând control în timp real asupra iluminatului, climatizării, apei, umidităţii, ventilaţiei, securităţii, muzicii şi consumului energetic. Sistemul este bazat pe KNX, un standard global recunoscut pentru interoperabilitate, care permite integrarea tuturor acestor funcţii într-un singur sistem. Multe dintre cluburile Befit sunt alimentate parţial prin panouri fotovoltaice, reducând costurile energetice şi susţinând un model operaţional sustenabil.