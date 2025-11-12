BET marchează a şasea lună de creştere consecutivă

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat, în septembrie, a şasea lună consecutivă de creştere consecutivă, pe fondul unui cumul de factori interni şi influenţe externe favorabile. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale pieţei noastre, a înregistrat un avans de 5,53%, până la 21.517 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un avans de 5,84%, la 4.358 puncte.

O serie de companii importante, precum OMV Petrom, Banca Transilvania şi Fondul Proprietatea, au propus alocarea de dividende către acţionari, ceea ce, probabil, a contribuit semnificativ la creşterea apetitului pentru risc şi la atragerea investitorilor către acţiunile listate. De asemenea, intenţia statului român de a lista noi pachete de acţiuni din companii strategice din energie şi transport este posibil să fi transmis un semnal de încredere în piaţa locală şi în potenţialul de dezvoltare al acesteia. Nu în ultimul rând, diminuarea riscurilor geopolitice regionale a contribuit, probabil, la creşterea încrederii investitorilor şi la continuarea trendului ascendent multianual al BVB, reflectat prin avansul consistent al indicilor.

• Noi recorduri istorice ale pieţelor din Statele Unite

Pieţele bursiere vestice au înregistrat noi maxime istorice, alimentate de fluxurile masive de capital orientate către activele de risc şi de relaxarea politicii monetare în Statele Unite. Aşteptările legate de investiţiile majore în domeniul inteligenţei artificiale şi de plusul de productivitate pe care îl va aduce tehnologia au reprezentat unul dintre motoarele principale ale creşterii bursiere din SUA, alături de rezultatele peste aşteptări ale majorităţii companiilor din indicele S&P 500.

În acest context, indicele S&P 500 s-a apreciat cu 2,27% luna trecută, în timp ce Dow Jones Industrial Average a avut un avans de 2,51%. Indicele Nasdaq Composite, care reuneşte companiile ce activează în domenii intensive în cunoaştere - cele mai sensibile la mişcările de politică monetară - a urcat cu 4,7%, în luna octombrie.

Pe de altă parte, din cauza disensiunilor dintre republicani şi democraţi, activitatea guvernului federal al Statelor Unite s-a întrerupt temporar - un eveniment care, istoric, a avut un impact limitat asupra economiei americane în ansamblu. Totuşi, în contextul actual, situaţia a adus o anumită incertitudine privind ritmul reducerii ratelor de către Fed.

De partea noastră a Atlanticului, unde Banca Centrală Europeană a lăsat nemodificată dobânda de politică monetară, indicele Stoxx 600 a consemnat o creştere de 2,47%, în timp ce indicele DAX al bursei din Frankfurt s-a apreciat uşor, cu 0,32%.

• Oferta publică a Grup EM s-a încheiat cu un grad redus de subscriere, de doar 37,6%

La Bursa de Valori Bucureşti, Grupul Cris-Tim Family Holding, ce activează în piaţa de mezeluri şi produse „ready-meals”, a încheiat cu succes - printr-o suprasubscriere masivă - oferta publică iniţială (IPO), prin care emitentul a atras 454,35 milioane lei de la investitori, stabilind preţul final de ofertă la 16,5 lei pe acţiune, ceea ce implică o capitalizare bursieră anticipată de 1,33 miliarde lei. Cris-Tim este aşteptată să se listeze la BVB în data de 26 noiembrie 2025.

Pe de altă parte, oferta publică a Grup EM s-a încheiat cu un grad de subscriere scăzut, de doar 37,6% din totalul acţiunilor oferite, atrăgând aproximativ 24,7 milioane lei de la investitori. Astfel, compania nu a atins pragul minim de free-float de 10% necesar pentru listarea pe Piaţa AeRO, dar emitentul şi-a reafirmat intenţia fermă de a se lista la BVB şi are în plan o nouă majorare de capital în următoarele douăsprezece luni, pentru a atinge acest criteriu şi a extinde baza de acţionari.

• Aprecieri pentru titlurile Electrica, Transelectrica şi Transgaz

Acţiunile furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica au avut o creştere de 23,84% luna trecută, în vreme ce aprecierea de la începutul anului este de peste 80%. Compania beneficiază de un context favorabil, odată cu liberalizarea pieţei energiei electrice, are rezultate financiare excelente şi a anunţat intenţia de a demara procedurile pentru obţinerea finanţărilor necesare unor achiziţii de până la 1 miliard de euro, ce vizează companii, active sau linii de afaceri din domeniul energetic, atât în ţara noastră, cât şi în alte state membre ale Uniunii Europene, în perioada 2025-2027.

Titlurile transportatorului de energie electrică Transelectrica s-au apreciat cu 23,2% în octombrie, fără apariţia unor ştiri punctuale care să justifice evoluţia. Emitentul a convocat acţionarii la o adunare extraordinară programată pentru finalul acestei luni, în vederea aprobării planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 2026-2035.

Acţiunile Transgaz au avut o creştere de 10% luna trecută, în vreme ce, de la începutul anului, titlurile transportatorului de gaze naturale s-au apreciat cu 170%. Compania a raportat rezultate financiare foarte bune în 2025 şi are perspective de creştere a activităţii, pe fondul renunţării ţărilor din Uniunea Europeană la gazele ruseşti şi al începerii exploatării gazelor naturale din Marea Neagră.

• Creşteri pentru producătorii de petrol şi gaze

Titlurile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 8,27% luna trecută, perioadă în care acţionarii au aprobat alocarea de dividende suplimentare în valoare de aproape 1,25 miliarde lei, respectiv o alocare unitară de 0,02 lei, echivalentul unui randament de circa 2%. Compania a raportat venituri din vânzări de 9,8 miliarde lei pentru cel de-al treilea trimestru al anului, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 1,34 miliarde lei, în creştere cu 4%.

Titlurile Romgaz, partenerul OMV Petrom din proiectul Neptun Deep - ce poate furniza până la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale începând cu anul 2027 - au avut o apreciere de 12,34%. Emitentul poate beneficia de sancţiunile impuse companiilor energetice ruseşti de către Statele Unite, ceea ce generează aşteptări legate de creşterea preţurilor produselor energetice în regiune.

• Dividende suplimentare la OMV Petrom şi Banca Transilvania

Acţiunile producătorului şi furnizorului de energie Hidroelectrica şi-au continuat mişcarea de consolidare începută în toamna anului trecut. Compania şi-a rectificat în jos bugetul de venituri şi cheltuieli pentru acest an, estimarea pentru profit fiind acum de trei miliarde de lei, cu 15% sub estimarea anterioară, pe fondul secetei, al competiţiei din piaţă, precum şi al creşterii volumelor de energie achiziţionată din piaţă pentru onorarea obligaţiilor către clienţi. Titlurile Nuclearelectrica s-au apreciat cu 4,62% luna trecută, perioadă în care compania a semnat două acorduri cu grupul francez EDF - unul dintre ele cu Arabelle Solutions, pentru retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă.

Titlurile bancare au avut evoluţii divergente în octombrie, lună fără evenimente notabile pentru instituţiile de credit. Acţiunile BRD-Groupe Societe Generale s-au apreciat cu 4,59%, în vreme ce titlurile Banca Transilvania s-au depreciat uşor, cu 0,66%, chiar dacă emitentul va distribui dividende suplimentare de 700 milioane lei, echivalentul unui randament de circa 2%.

La capitolul scăderi s-au remarcat titlurile One United Properties, care s-au depreciat cu 4,16% luna trecută, perioadă în care compania a anunţat vânzări şi pre-vânzări în valoare de 138 milioane euro pentru primele nouă luni ale anului, în scădere faţă de nivelul de 191 milioane euro din perioada similară a anului anterior. Acţiunile Antibiotice s-au depreciat cu 3,68% luna trecută.

• Acţionarii Fondului Proprietatea vor alege patru membri ai Comitetului Reprezentanţilor în data de 20 noiembrie

Indicele BET-FI, care include cele cinci foste SIF-uri şi Fondul Proprietatea, a înregistrat un avans de 6,39% în luna octombrie, atingând nivelul de 80.316 puncte, în principal pe fondul aprecierii acţiunilor FP, care au crescut cu 6,46%, Evergent Investments, ce s-au apreciat cu 14,5%, şi Infinity Capital Investments, al căror avans a fost de 9,67%.

Administratorul Fondului Proprietatea a convocat acţionarii, în data de 20 noiembrie, pentru alegerea a patru membri ai Comitetului Reprezentanţilor, în condiţiile în care boardul FP are, în clipa de faţă, doar un membru, după demiterile de la finele lunii septembrie. Fondul va plăti dividende în valoare de 37,2 milioane lei, în data de 25 noiembrie, conform hotărârii acţionarilor de la aceeaşi adunare.

La finalul lunii octombrie, fostele SIF-uri se tranzacţionau la discounturi între preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN), cuprinse între 66% pentru Lion Capital şi Infinity Capital, în vreme ce titlurile Evergent Investments se tranzacţionau la o diferenţă relativă între preţ şi activ net de 42%. Pentru Fondul Proprietatea, discountul era de 30%, peste obiectivul administratorului Franklin Templeton, care vizează un nivel sub 15%.

• Nusco Imobiliara a listat prima sa emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, în valoare de 25 milioane lei

Ministerul Finanţelor a atras aproape 2,2 miliarde lei de la investitori, respectiv 946,8 milioane lei şi 246,1 milioane euro, prin cea de-a noua emisiune de titluri de stat Fidelis, derulată în luna octombrie. Oferta a fost croită în şapte tranşe, denominate în lei şi euro, cu dobânzi situate între 4,15% şi 8,2% pe an. În ansamblu, prin cele nouă ediţii lansate până acum de minister, în primele zece luni ale anului, populaţia a împrumutat statul cu aproape 18,4 miliarde lei prin programul Fidelis.

Tot luna trecută, compania imobiliară Nusco Imobiliara, parte a grupului italian Nusco S.p.A., a listat prima sa emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB. Titlurile, în valoare totală de 25 milioane lei, au dobânda de 9% pe an, maturitatea în august 2028 şi valoarea nominală de 100 lei pe unitate. Titlurile au fost vândute iniţial printr-un plasament privat derulat în perioada 17 decembrie 2024 - 31 ianuarie 2025.