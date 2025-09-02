Binance: Cum arată anul 2025 în cifre pentru piaţa cripto şi care sunt ultimele noutăţi din industrie

În 2025, capitalizarea totală a pieţei cripto are, până acum, o urcare de 9,9% de la începutul anului (YTD), adăugând peste 600 de miliarde de dolari în valoare, potrivit unui comunicat Binance remis redacţiei. După o uşoară scădere în trimestrul întâi, pieţele au revenit brusc în al doilea trimestru şi au continuat să crească în trimestrul trei, cu noi maxime istorice (ATH) pentru BTC, ETH şi alte active digitale majore, arată o analiză Binance.

Lichiditatea globală M2 a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, cu cea mai mare creştere timp de 6 luni din 2021.

Deşi FED a menţinut o poziţie dură (hawkish), a redus deja quantitative tightening (reducea cantităţii de lichiditate sau masei monetare din economie) şi a semnalat că ar putea pivota dacă riscurile se schimbă. Între timp, condiţiile monetare rămân în general favorabile, alte economii majore menţinând politici acomodante, asta alimentând apetitul pentru risc, inclusiv pentru activele digitale.

Bitcoin şi Ethereum au depăşit indicii tradiţionali, ETH crescând cu aproximativ 36%, lider între toate activele, iar BTC cu aproape 18%. BTC, în special, a arătat un dublu comportament , acţionând uneori ca un activ de protecţie macro şi alteori ca un activ de risc pe termen scurt, evidenţiind valoarea sa de diversificare.

ETF-urile spot BTC şi ETH din SUA au atras peste 28 de miliarde de dolari în fluxuri nete în 2025, devenind factori majori de volum pe pieţele cripto. Cu posibila aprobare a ETF-urilor pentru alte monede alternative, acestea devin o sursă-cheie de lichiditate, ceea ce ajută la menţinerea sau chiar aprecierea preţului.

Potrivit sursei, dominanţa Bitcoin a crescut de la aproape 40% la peste 65% în acest an, marcând un ciclu condus de Bitcoin, alimentat de incertitudinea macro şi cererea din partea ETF-urilor, trezoreriei şi rezervelor. Acum, scăzând la aproximativ 57 de procente, dominanţa este un indicator cheie pentru urmărirea rotaţiei capitalului către monedetel alternative, pe măsură ce dinamica pieţei se schimbă.

Oferta de stablecoin (monede stabile) a crescut cu peste 35%, atingând un record de aproximativ 277,8 miliarde de dolari, semnalând noi influxuri de capital şi o putere de cumpărare mai mare pe piaţă. Legile noi din cripto au crescut încrederea utilizărilor pentru a le folosi în lumea reală şi a extinde rolul acestora dincolo de tranzacţionare, către plăţi şi decontări.

Deţinerile de BTC ale companiilor publice (174 de firme) au ajuns la 1,07 milioane BTC (5,4% din oferta aflată în circulaţie), MicroStrategy singură având în propria trezorerie peste jumătate (59%) din totalul monedelor cumpărate de companii.

Conform comunicatului, trezoreriile Ethereum au crescut accelerat, brusc, urcând cu peste 88% în august, la 4,36 milioane ETH (3,4% din ofertă), cea mai mare creştere lunară înregistrată. Iar Ethereum-ului plasat la staking a atins un record de 35,8 milioane de monede (adică aproape 30 de procente din ofertă), mişcare impulsionată de actualizarea Pectra şi de adoptarea instituţională în creştere.

Acţiunile tokenizate au crescut rapid în 2025, atingând o capitalizare de piaţă de aproximativ 350 de milioane de dolari, pe măsură ce exchange-urile cripto şi brokerii tradiţionali au intrat în acest spaţiu. Adopţia pare să urmeze boom-ul DeFi, cu un număr tot mai mare de deţinători on-chain şi un interes în creştere din partea industriei, ceea ce poate impulsiona dezvoltarea, în continuare, a infrastructurii.

Guvernul SUA a început să publice datele PIB pe 9 blockchain-uri publice, inclusiv Bitcoin şi Ethereum. Mişcarea reprezintă o trecere a datelor de bază de la instituţiile centralizate tradiţionale la accesibilitatea on-chain, în cadrul celor mai importante economii ale lumii.

CFTC din SUA (Commodity Futures Trading Commission) a anunţat un cadru de reglementare care permite exchange-urilorr cripto offshore (străine, nu amplasate în SUA) să ofere, legal, servicii de tranzacţionare clienţilor americani.

Noile directive oferă platformelor majore, forţate anterior să se retragă din piaţa americană, posibilitatea de a reintra în piaţa din SUA, ceea ce ar putea spori lichiditatea şi reduce fragmentarea pe pieţele cripto. Această iniţiativă face parte dintr-o revizuire mai amplă a reglementărilor de tip „crypto sprint”, menită să promoveze inovaţia responsabilă şi să ofere utilizatorilor din SUA mai multe opţiuni de tranzacţionare în cadrul protecţiilor CFTC.

Google dezvoltă propriul blockchain Layer 1, numit Google Cloud Universal Ledger, care va include contracte inteligente bazate pe Python şi o mulţime de capabilităţi axate pe nevoile întreprinderilor. Deşi există diverse lanţuri de nivel 1 (layer 1-uri), cum ar fi Tempo (de la Stripe) şi Arc (de la Circle), Google vizează un segment de piaţă mai larg, nu unele specifice, mai mici.