Binance: Jerome Powell şi dobânzile mai mici stimulează interesul pentru Bitcoin şi criptomonede

"Semnalele de la conferinţa de la Jackson Hole, unde Jerome Powell, şeful Rezervei Federale, a vorbit vinerea trecută, sugerează că am putea intra într-o perioadă cu dobânzi mai mici pentru o vreme, potrivit unui comunicat Binance emis redacţiei.

Pentru mulţi investitori din întreaga lume, acest lucru poate readuce interesul pentru active rare şi independente de state, cum ar fi Bitcoinul. Motivul este că atunci când randamentele obţinute din monedele tradiţionale (precum dolarul sau euro) scad, costul de a ţine banii neinvestiţi devine mai mic, iar oamenii tind să investească în active mai riscante, de exemplu criptomonedele”, spune Richard Teng, CEO-ul Binance.

"Pe platforma Binance observăm această schimbare în comportamentul utilizatorilor: când câştigurile din investiţiile tradiţionale scad, mai mulţi oameni se orientează spre opţiuni alternative, cum ar fi instrumentele automate de investiţii în cripto sau produse care generează profit pasiv.

Practic, mulţi aleg să investească treptat şi constant în criptomonede sau să folosească monede stabile (stablecoin-uri) în strategii diversificate, specifice lumii cripto. Aşa ar putea arăta o strategie inteligentă de investiţii în noile condiţii economice”, zice şeful Binance.

"În acelaşi timp, vedem progrese mari în reglementarea monedelor stabile. Parlamentarii din SUA şi băncile centrale din lume încep să considere monedele stabile ca parte a infrastructurii financiare.

Potrivit sursei, monedele stabile susţinute de obligaţiuni guvernamentale pe termen scurt ar putea deveni foarte importante. Pentru oamenii din ţările în curs de dezvoltare sau pentru instituţiile cu operaţiuni globale, acest lucru creează utilizări practice, cum ar fi plata salariilor internaţionale sau gestionarea banilor într-un mod programabil. Credem că, sub conducerea SUA, reglementările aduc mai multă transparenţă şi inovaţie responsabilă”, continuă Richard Teng.

"Atât pentru persoanele care se confruntă cu dobânzi mai mici şi inflaţie, cât şi pentru instituţiile care îşi regândesc strategiile de investiţii în diferite ţări, criptomonedele devin o opţiune atractivă în acest nou context economic.

În momentele de schimbare a politicilor, criptomonedele oferă o cale credibilă, programabilă şi o reglementare din ce in ce mai strică. Următorul capitol va fi despre construirea unei infrastructuri solide, nu despre speculaţii riscante”, mai adaugă Teng.

"Binance se concentrează pe respectarea regulilor şi pe crearea unei infrastructuri de încredere. Fie că vorbim de utilizatori obişnuiţi, care investesc prin funcţii automate, sau de instituţii, care vor să stocheze monede stabile în cantităţi mari, e nevoie de încredere, controale stricte şi cunoştinţe tehnice pentru a opera în medii reglementate. Am construit platforma noastră cu acest scop în minte şi lucrăm constant pentru a răspunde aşteptărilor autorităţilor şi nevoilor utilizatorilor”, concluzionează CEO-ul Binance.