Biriş Goran, dublă reuşită la Gala CIJ România

Casa de avocatură Biriş Goran a reuşit o dublă performanţă - desemnarea de către Construction & Investment Journal Europe, una dintre cele mai importante publicaţii de specialitate, drept Best Law Firm of the Year, precum şi cel mai bun Tax & Financial Advisor of the Year, conform unui comunicat remis redacţiei.

Biriş Goran a fost votată de un juriu compus din reprezentanţi ai managementului de top de pe piaţa imobiliară europeană, incluzând profesionişti din cadrul unor fonduri de investiţii, arhitecţi, dezvoltatori, proprietari de imobile şi prestatori de servicii de real estate. Ca atare, CIJ Gala şi premiile acordate constituie un reper pentru sectorul imobiliar din România.

"Distincţiile ne bucură enorm, pentru că reprezintă încununarea muncii continue, a maratonului dedicat şi a stăruinţei de a oferi clienţilor noştri cele mai bune servicii, sfaturi şi soluţii pentru afacerea lor. Întotdeauna am crezut că toate lucrurile bune pe care le faci vor fi văzute şi preţuite. Timp de 14 ani consecutivi, Biriş Goran a fost nominalizată la Gala CIJ Awards şi a şi obţinut 7 premii", a declarat Gabriel Biriş, partener fondator al Biriş Goran.

"Premiile obţinute aseară sunt confirmarea faptului că avem o echipă puternică de specialişti care ştiu să lucreze împreună şi care livrează clienţilor rezultate de elită. Practica noastră de Taxe a primit această distincţie pentru prima dată, lucru care ne motivează şi ne obligă în egală măsură", a precizat Ruxandra Jianu, Tax Partner în cadrul Biriş Goran.

"Rezultatele cele mai bune vin atunci când ai focus, claritate şi experienţă. În real estate, munca este una foarte specială, pentru că domeniul este complex şi necesită atenţie şi o cunoaştere integrată a mai multor zone de drept. Clienţii noştri, care ne-au onorat cu încrederea acordată, au cerinţe sofisticate, în ton cu peisajul modern al pieţei actuale", a completat Daniela Lazea, Partener, Coordonatorul echipei de Real Estate.