Bitget: Educaţia blockchain devine esenţială pentru viitor. Până în 2030, acest sector ar putea genera 500.000 de noi locuri de muncă

Integrarea educaţiei despre blockchain şi Web3 în programele de învăţământ devine tot mai necesară, în special în contextul expansiunii rapide a acestor tehnologii, estimările indicând şi că acest domeniu ar putea genera jumătate de milion de locuri de muncă în următorii 5 ani, arată Vugar Usi Zade, director operaţional Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Deşi pentru mulţi studenţi europeni noţiunea de criptomonede, precum Bitcoin, este deja familiară, înţelegerea mecanismelor din spatele lor, a aplicaţiilor practice şi a ecosistemului mai larg Web3 rămâne, de cele mai multe ori, limitată.

Acest dezacord de cunoştinţe este cauzat, în mare parte, de lipsa unor resurse educaţionale complete. În prezent, educaţia despre blockchain se rezumă în principal la cursuri scurte, programe oferite de universităţi private sau diplome postuniversitare. Doar câteva universităţi au introdus programe de master acreditate ori cursuri gratuite dedicate acestui domeniu, însă astfel de iniţiative sunt încă rare la nivelul UE.

De ce este importantă educaţia despre blockchain?

Cererea pentru specialişti în tehnologia blockchain creşte rapid. Potrivit unor cercetări realizate de Bitget, până în 2030, sectorul ar putea genera 500.000 de locuri de muncă, cu aplicaţii în industrii diverse precum logistică, sănătate şi finanţe. Noua generaţie va intra pe o piaţă a muncii în care blockchain-ul va fi folosit pentru numeroase activităţi, de la monitorizarea lanţului de aprovizionare până la verificarea identităţii digitale.

Deşi educaţia tradiţională oferă o bază solidă, aceasta nu acoperă, de obicei, competenţe precum sistemele descentralizate, contractele inteligente sau criptografia. Integrarea acestor subiecte în şcoli ar putea pregăti studenţii pentru carierele viitorului şi i-ar ajuta să dezvolte o perspectivă nouă asupra afacerilor şi tehnologiei, adaugă Vugar Usi Zade.

Dincolo de mediul profesional, aceste tehnologii deschid noi posibilităţi în ceea ce priveşte economiile, dar şi în investiţii şi tranzacţii, pentru că oferă acces la servicii financiare mai eficiente şi mai accesibile. Totuşi, fără a fi înţeles clar modul în care acestea pot fi folosite, există riscul ca oamenii să fie excluşi din noile sisteme financiare, care promit mai mult control şi oportunităţi noi de construire a prosperităţii.

De fapt, un curriculum echilibrat ar trebui să evidenţieze nu doar avantajele acestei tehnologii, ci şi riscurile de securitate pe care le implică. Odată cu dezvoltarea accelerată a inteligenţei artificiale, instrumente precum deepfake-urile şi alte forme de dezinformare devin o ameninţare majoră. De aceea, studenţii trebuie să înveţe să evalueze critic informaţiile şi să înţeleagă modul în care aceste tehnologii pot fi folosite abuziv pentru escrocherii şi fraude.

Metodele moderne de învăţare facilitează înţelegerea

Predarea unor subiecte complexe, precum blockchain sau contractele inteligente, necesită metode de învăţare inovatoare şi atractive. Atelierele practice, de exemplu, le oferă studenţilor şansa de a participa şi de a înţelege conceptele prin exerciţii aplicate, nu doar prin teorie. O altă metodă eficientă este gamificarea, folosită în iniţiative precum „Learn2Earn", unde studenţii sunt recompensaţi cu jetoane digitale sau insigne pentru finalizarea unor module educaţionale, abordare care face procesul mai interactiv.

În acelaşi sens, învăţarea prin joc transformă noţiunile dificile în experienţe plăcute şi memorabile. Un bun exemplu este Enciclopedia Web3 Bitget, concepută într-un format prietenos pentru începători, de la A la Z, cu ilustraţii atractive, care reuşeşte să explice pe înţelesul tinerilor concepte complexe precum altcoins sau dovezile zero-knowledge.

Pentru ca educaţia despre blockchain să fie calitativă şi relevantă, este nevoie de o colaborare între instituţii. Concret, parteneriatele dintre universităţi şi liderii din sector pot duce la dezvoltarea de cursuri şi programe specializate care răspund direct deficitului de competenţe de pe piaţa muncii. În acelaşi timp, aceste colaborări deschid oportunităţi de cercetare aplicată, unde studenţii pot lucra la probleme reale şi pot contribui la progresul domeniului. Prin unirea eforturilor, mediul academic şi partenerii din industrie pot garanta că programele rămân actuale, relevante şi adaptate cerinţelor economiei digitale aflate într-o continuă transformare.

Pe măsură ce tehnologiile blockchain şi Web3 se răspândesc, devine tot mai important ca noile generaţii să dobândească o înţelegere a acestora. Integrarea acestor subiecte în programele şcolare poate reduce decalajul actual de cunoştinţe şi le poate oferi studenţilor competenţele specializate cerute de o piaţă a muncii aflată în plină expansiune.

O astfel de abordare proactivă nu doar că îi pregăteşte pentru carierele viitorului, dar le şi oferă instrumentele necesare pentru a naviga în siguranţă noile sisteme financiare, în timp ce susţin dezvoltarea unei gândiri critice necesare pentru a recunoaşte şi preveni potenţialele riscuri.