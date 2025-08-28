Bitget: Ethereum a depăşit aşteptările din industria cripto

Criptomoneda Ethereum a ajuns recent la un dublu reper cu ecouri în întreg ecosistemul, depăşind, în sfârşit, maximul istoric din noiembrie 2021, urcând la aproximativ 4.953 de dolari, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evoluţia ridică întrebări în rândul investitorilor cu privire la posibilitatea depăşirii pragului de 5.000 de dolari sau riscul unei corecţii în perioada următoare, arată Vugar Usi Zade, director operaţional Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.

Totodată, dominaţia de piaţă a Ethereum a atins cel mai ridicat nivel al ultimului an, cu un procent de 14,7%, în timp ce omologul său, Bitcoin (BTC), a coborât la minimul anului.

Potrivit sursei, ETH a reuşit să depăşească vechiul record de 4.891 de dolari, urcând la un vârf de aproximativ 4.953 de dolari. Este pentru prima dată în aproape patru ani când intră într-o fază de „descoperire a preţului real”, etapă în care valoarea sa nu mai este constrânsă de maximele anterioare. Mişcarea a fost accelerată de raliul pieţei, declanşat după declaraţiile preşedintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, privind posibile reduceri ale dobânzilor.

De altfel, într-o singură oră, comentariile lui Powell au catalizat o creştere de 8% a preţului ETH. Criptomoneda a închis ziua cu o creştere de aproape 15% şi a demonstrat cum schimbările macroeconomice alimentează în mod direct pieţa cripto. În ciuda unei scăderi temporare la aproximativ 4.300 de dolari, ETH a revenit ulterior la circa 4.600 de dolari, menţinând un nou prag puternic de preţ.

Creşterea dominaţiei de piaţă a Ethereum este la fel de demnă de remarcat, cota sa din piaţa cripto globală plutind acum în jurul valorii de 14,4%. Acest vârf recent reprezintă cel mai înalt nivel de dominaţie din 2025, consolidând poziţia criptomonedei în raport cu omologii săi. Pe de altă parte, dominaţia BTC a coborât la aproximativ 57%, cel mai scăzut punct de la începutul anului. Acest flux de capital evidenţiază o nouă dinamică a pieţei, alimentând naraţiunea că ETH ar putea conduce raliul bull actual.

Ascensiunea Ethereum către nou maxim istoric şi recuperarea dominaţiei de piaţă nu au avut loc întâmplător. Un motor major al acestei ascensiuni de preţ a fost interesul ridicat din partea investitorilor instituţionali. Introducerea ETF-urilor spot pe ETH a atras capital semnificativ, cu fluxuri de capital de ordinul miliardelor, uneori superioare celor înregistrate de ETF-urile BTC.

Această nouă adopţie instituţională este condusă de giganţi financiari precum BlackRock şi companii publice care nu doar că au investit miliarde, dar au şi pus în staking milioane de ETH. Această cerere constantă din partea jucătorilor mari indică o încredere profundă, pe termen lung, în Ethereum şi oferă o sursă stabilă de presiune la cumpărare.

În acelaşi timp, activitatea on-chain trece printr-o revenire importantă. Reţeaua freamătă cu peste 2,4 milioane de tranzacţii zilnice şi 1,2 milioane de adrese active, în timp ce costurile tranzacţiilor rămân relativ scăzute, comparativ cu mediul de comisioane ridicate din 2021. Această activitate reînnoită arată că Ethereum este încă punctul central al finanţelor descentralizate (DeFi) şi ecosistemului Web3. De asemenea, valoarea totală blocată (TVL) în DeFi s-a ridicat la valoare precedentă de aproximativ 97 miliarde de dolari, atingând cel mai înalt nivel de la sfârşitul lui 2021.

Conform comunicatului, alţi factori importanţi sunt staking-ul şi mecanismul deflaţionist, ambele consolidând teza investiţională a ETH. Staking-ul presupune blocarea monedelor ETH în reţea pentru validarea tranzacţiilor, ceea ce reduce oferta disponibilă pe piaţă şi scade presiunea de vânzare, devenind astfel un pilon critic al valorii Ethereum.

Cu peste 36 de milioane de ETH blocate acum în contracte de staking, oferta disponibilă a fost redusă dramatic, diminuând presiunea la vânzare. Randamentele atractive din staking, de 4-6%, atrag atât investitorii individuali, cât şi pe cei instituţionali.

În cele din urmă, condiţiile macroeconomice globale au oferit o evoluţie pozitivă. Când Rezerva Federală a SUA a semnalat o politică mai îndulgentă în august 2025, sugerând reduceri viitoare ale dobânzilor, a declanşat un val de asumare a riscului pe pieţele financiare. Ethereum, cu combinaţia sa distinctivă de potenţial ridicat de creştere şi randamente de staking stabile, a fost ideal poziţionat pentru a valorifica această schimbare.

Ethereum ar avea şanse solide să spargă bariera de 5.000 de dolari până în Q3-2025, impulsionat de adopţia instituţională, upgrade-ul Pectra care îmbunătăţeşte scalabilitatea şi activitatea în creştere din DeFi şi NFT-uri. Într-un scenariu bullish, ETH ar putea chiar atinge 6.000 de dolari până în Q3 2025 dacă se aliniază factori cheie pozitivi, precum intrări susţinute în ETF-uri, recompensele de staking care reduc oferta lichidă şi condiţii macroeconomice favorabile, subliniază directorul operaţional Bitget.

Pe de altă parte, într-un scenariu bearish, criptomoneda s-ar putea consolida în jurul valorii de 4.000 de dolari dacă obstacolele de reglementare se intensifică. Un posibil rezultat până la final de 2025 este un interval de tranzacţionare pentru ETH de 4.800-6.500 de dolari, cu o medie prognozată în jur de 5.500 de dolari, condiţionată de optimismul pieţei.