Bitget: Ethereum depăşeşte pragul de 4.000 de dolari; De unde vine impulsul pieţei şi cât de stabil este?

Criptomoneda Ethereum (ETH) a revenit puternic pe scena investiţională, depăşind pragul de 4.000 dolari şi stârnind discuţii intense printre investitori privind posibilitatea atingerii unui nou maxim istoric. Ascensiunea nu se bazează doar pe optimismul pieţei, ci este susţinută de o combinaţie solidă de factori, precum activitatea on-chain intensă, interesul tot mai mare din partea investitorilor instituţionali şi un climat de reglementare mai favorabil, arată Bitget, într-un comunicat remis redacţiei.

Potrvit sursei citate:

„Reţeaua Ethereum prezintă semne incontestabile de creştere. Recent, a atins un nou record anual de peste 1,87 milioane de tranzacţii zilnice, fiind un indiciu clar al unui ecosistem în plină expansiune. Această majorare nu este întâmplătoare, ci reflectă utilitatea concretă a ETH, de la transferuri de stablecoin până la expansiunea accelerată a protocoalelor DeFi şi a pieţelor NFT.

Investiţiile instituţionale sunt tot mai intensificate, iar conform datelor de la Farside (companie britanică specializată în date investiţionale), pe 11 august, ETF-urile bazate pe ETH au înregistrat intrări nete impresionante de 1 miliard USD, conduse de ETF-ul dedicat al BlackRock. Aceste intrări au atins un maxim istoric, ceea ce a reărezentat un flux constant de presiune de cumpărare, confirmând că jucătorii financiari importanţi consideră acum ETH o parte esenţială a portofoliilor lor.

Succesul remarcabil al ETF-urilor americane bazate pe Bitcoin (BTC), care au atins active în valoare de 10 miliarde USD mai rapid decât orice alt tip de ETF-uri, a făcut loc pentru ETH. Această performanţă a înlăturat multe dintre barierele care existau în finanţele tradiţionale faţă de activele digitale, ceea ce a făcut ca adoptarea Ethereum de către instituţii să fie mai uşoară. În prezent, publicaţii financiare importante precum CNBC şi Bloomberg prezintă informaţii complexe despre ETH către public, ceea ce consolidează legitimitatea activului, explică Bitget.

"Frica de a pierde oportunitatea” (FOMO) joacă, de asemenea, un rol important. Când ETH a revenit la nivelul de 3.800 - 3.900 USD, s-a declanşat un puternic efect de reacţie în lanţ. Declaraţiile publice de susţinere venite din partea unor figuri proeminente, precum Tom Lee de la Fundstrat şi chiar Eric Trump, au amplificat acest efect, contribuind la creşterea accelerată a preţului.

Semnele aprobării instituţionale sunt tot mai evidente. Universitatea Harvard, de exemplu, a investit recent peste 116 milioane dolari într-un ETF spot pe Bitcoin, marcând o schimbare majoră în modul în care fondurile universitare tradiţionale privesc criptoactivele. În ceea ce priveşte companiile, jucători importanţi precum Fundamental Global (FGF) au anunţat strategii ample în domeniul cripto, cu un accent deosebit pe Ethereum. În plus, doar în luna iulie, trezoreriile ETH au achiziţionat 876.000 de monede, ajungând să deţină aproximativ 0,9% din oferta totală, ceea ce a generat o cerere suplimentară pentru acest activ.

O modificare propusă a planului 401(k) de către Donald Trump ar putea permite investitorilor în fonduri de pensii să acceseze active alternative, inclusiv criptomonede precum Bitcoin şi Ethereum. Dacă va fi implementată, această măsură ar putea elibera capital semnificativ, însă efectele complete ar fi vizibile abia peste câţiva ani, din cauza procesului de reglementare. Totuşi, simpla propunere a alimentat optimismul din piaţă, adaugă liderul mondial în schimbul de criptomonede.

Depăşirea pragului de 4.300 USD de către Ethereum, alături de creşterile înregistrate de altcoin-uri precum XRP, Solana şi Dogecoin, sugerează o posibilă relocare a capitalului Bitcoin. Dominanţa BTC a scăzut recent de la 62% la sub 58%, iar indicele Altcoin Season indică faptul că 75% dintre principalele altcoin-uri au avut performanţe mai bune decât BTC în ultimele 90 de zile. Acest context ar putea marca începutul unui veritabil "sezon al altcoin-uirlor”. Volumul tranzacţiilor Ethereum, care a atins un record de 238 miliarde USD în iulie, împreună cu adopţia accelerată a soluţiilor Layer-2, consolidează această tendinţă.

Pe termen scurt şi mediu, perspectivele pentru Ethereum rămân optimiste, cu şanse de a testa pragul de 5.000 USD, dacă preţul se menţine peste 4.200 USD, mai arată Bitget. Totuşi, un RSI (Indice de Forţă Relativă) aflat în zona de supracumpărare, ar putea declanşa marcarea profiturilor şi o corecţie spre 3.600 USD.

Pentru confirmarea unui „altseason”, ar fi nevoie ca altcoin-urile să continue să depăşească performanţa Bitcoin, iar capitalizarea totală a pieţei acestora să urce la 1,5 trilioane USD şi intrările de capital în ETF-uri să rămână constante, mai adaugă Bitget, lider mondial în schimbul de criptomonede”.