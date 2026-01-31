Blackout în R. Moldova: Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru sprijinul acordat în contextul penelor masive de curent înregistrate sâmbătă în mai multe localităţi din ţară, potrivit unei declaraţii publicate pe Facebook.

Timp de aproximativ patru ore, mai multe zone din Republica Moldova au rămas fără alimentare cu energie electrică, conform informaţiilor transmise de autorităţi.

„Mulţumim foarte mult operatorilor sistemului electroenergetic din România şi din Ucraina pentru cooperarea şi suportul amplu în depăşirea acestei situaţii”, a declarat Dorin Junghietu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul a transmis mulţumiri şi consumatorilor din Republica Moldova pentru înţelegerea de care au dat dovadă în timpul întreruperilor de curent, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Energiei, procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat în jurul orei 15:40, pe întreg teritoriul statului, notează deschide.md.

„Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălţi - Suceava, Străşeni - Gutinaş şi, desigur, Vulcăneşti - Chişinău”, a mai afirmat Dorin Junghietu, conform mesajului publicat pe Facebook.

În prezent, Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în parametri normali, iar consumul de energie electrică se încadrează în limitele prognozate, fără a fi necesară utilizarea energiei de avarie, potrivit Ministerului Energiei.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacţionat la incident, acuzând regimul de la Kremlin pentru instabilitatea energetică din regiune, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Incidentul de astăzi arată, din nou, cât de important este să construim instituţii puternice şi să investim în independenţa noastră energetică”, a transmis Igor Grosu, potrivit postării sale.

Liderul legislativului a făcut o paralelă cu situaţia din Ucraina, unde populaţia se confruntă de ani de zile cu întreruperi de curent din cauza războiului declanşat de Rusia, conform aceleiaşi surse.

Igor Grosu a mulţumit tuturor celor implicaţi în asigurarea funcţionării infrastructurii critice şi a siguranţei cetăţenilor, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.